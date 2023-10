A- A+

RECIFE Mutirão oferece orientação jurídica gratuita no Shopping Riomar neste sábado (30) Cartório Andrade Lima disponibilizará equipe para orientação jurídica gratuita das 9h às 12h, no Expresso Cidadão do Shopping RioMar Recife

O Cartório Andrade Lima, localizado no Shopping RioMar, fará um mutirão de orientação jurídica gratuita neste sábado (30). Dúvidas sobre divórcio, união estável, testamento, doação ou outras questões jurídicas ligadas a família podem ser sanadas com a ajuda de uma equipe de plantão que fará atendimentos à população.



O mutirão de serviços ocorrerá das 9h às 12h, no Expresso Cidadão do centro de compras. A iniciativa é promovida pelo Colégio Notarial do Brasil (CNB) e, no Recife, conta com apoio da Secretaria de Administração do Estado (SAD).

Segundo a coordenadora de Negócios Jurídicos do Cartório Andrade Lima - 1º Ofício de Notas do Recife, Lanna Araújo, não haverá agendamento, e o atendimento ocorrerá por ordem de chegada e respeitará o horário de funcionamento do Expresso, que vai até 14h. No local, será feita uma triagem e orientação sobre as documentações e os procedimentos necessários.

A orientação jurídica envolverá os principais atos notariais em cartório, que podem ser utilizados como solução jurídica no âmbito familiar, como testamento, doação, inventário, união estável, dissolução, divórcio, declaração antecipada de vontade, entre outros.

Ação nacional

O mutirão integra a programação da Jornada Notarial da Família, uma ação nacional de assessoramento, que ocorre este mês sobre regularização e segurança jurídica das famílias. A jornada envolve seccionais estaduais e tabeliães de todo o país e conta com apoio da União Internacional do Notariado (UINL) e da Comissão de Assuntos Americanos da União Internacional do Notariado (CAAm).

Serviço

Mutirão de orientação jurídica gratuita sobre questões relacionadas a família

Quando: sábado, dia 30 de setembro de 2023

Onde: Expresso Cidadão do Shopping RioMar Recife.

Horário: das 9h às 12h

