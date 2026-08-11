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ALEPE CUIDA

Mutirão oferta 480 vagas gratuitas para consultas oftalmológicas e triagem de catarata no Recife

Atendimentos serão feitos entre 26 e 27 de agosto, na sede da Alepe

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Os atendimentos acontecem entre os dias 26 e 27 de agosto, na sede da AlepeOs atendimentos acontecem entre os dias 26 e 27 de agosto, na sede da Alepe - Foto: Nando Chiappetta/Alepe

Aqueles que precisam realizar consultas oftalmológicas e triagem para cirurgia de catarata poderão agendar o atendimento, de forma gratuita, a partir desta quarta-feira (12).

A nova edição do programa itinerante "Alepe Cuida", promovido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) em parceria com a Fundação Altino Ventura, vai ofertar 480 vagas focadas na saúde dos olhos.

O mutirão de atendimentos acontece entre 26 e 27 de agosto, das 8h às 17h, no hall do Edíficio Miguel Arraes, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. 

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Os interessados precisam agendar a consulta previamente, por meio dos telefones (81) 3183-2242, 3183-2026 e 3183-2443. O canal de ligações ficará aberto das 8h às 17h. 

Os cidadãos contemplados devem apresentar um documento de identificação e o cartão do SUS no momento do exame. 

Vagas
Para os exames oftalmológicos, que incluem avaliação da acuidade visual, medição da pressão intraocular e exames de refração, serão disponibilizadas 80 vagas. 

Já para triagem de catarata, serão ofertadas 400 vagas destinadas a pessoas com mais de 55 anos.

Em caso de diagnóstico postivo, os pacientes serão encaminhados para o processo de triagem cirúrgica na Fundação Altino Ventura.

 

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