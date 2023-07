A- A+

Mutirão Mutirão Todos Pelo Recife acontece na Vila São Miguel com serviços municipais à população; veja Iniciativa da Prefeitura ocorre neste sábado (8), das 8h às 13h, com ações do Recife Cuida, emissão de documentos, atendimento do Procon Recife e outros serviços

A Prefeitura promove, neste sábado (8), mais uma edição do mutirão do Todos Pelo Recife. Dessa vez, a comunidade contemplada será a Vila São Miguel, no bairro de Afogados. A ação é mais uma etapa do programa de escuta popular da cidade e concentra iniciativas de diversas secretarias municipais durante o dia, promovendo transformações urbanas e sociais. O evento vai acontecer na Escola Municipal Vila São Miguel e na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila São Miguel/Marron Glacê, das 8h às 13h.

Além da prestação de serviços municipais na Vila São Miguel, a comunidade também será contemplada com requalificação de espaços públicos escolhidos a partir da escuta ativa junto aos moradores. As obras selecionadas são a recuperação de paralelos da Rua Djalma Honório, a limpeza de galerias em seis vias, a troca de luminárias e a revitalização da Praça do Mangue. Essas ações representarão investimentos da ordem de R$ 240 mil. Os serviços tiveram início nessa semana e têm previsão de término em 90 dias.

“O mutirão Todos pelo Recife tem o objetivo de levar uma série de serviços públicos às comunidades, facilitando o acesso da população às políticas públicas, ao mesmo tempo em que oferece diversos tipos de atendimento, como na saúde, assistência social, educação e outros. Dessa forma, a Prefeitura chega mais próximo aos cidadãos, melhorando a qualidade de vida das pessoas”, explica o secretário de Governo e Participação Social do Recife, Aldemar Santos.

Na Escola Municipal Vila São Miguel, a população vai ter acesso à vacinas e atualização do cartão, avaliação física e nutricional, exame de mamografia, testagem de infecções sexualmente transmissíveis e consultas em clínica médica, dermatologia e oftalmologia. A triagem dos pacientes será feita por uma equipe de enfermagem. Na USF Vila São Miguel/Marron Glacê, serão oferecidos serviços de farmácia, citologia e de saúde bucal.

Para quem está à procura de uma oportunidade de trabalho e geração de renda, o público poderá acessar no mutirão serviços da Agência do Emprego e da plataforma GO Recife, com o auxílio de servidores da Prefeitura.

Já os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas vão promover a atualização e inclusão de cadastros no programa federal CadÚnico, bem como emissão de primeira e segunda vias de carteira de identidade, certidões de casamento, de nascimento e de óbito e outros documentos.

Já o Procon Recife vai oferecer atendimento jurídico, espaço para denúncias, dúvidas e orientações aos consumidores e realizar reclamações e denúncias sobre compra de produtos, cobrança de taxa indevida, serviços prestados pelas operadoras de telefonia, concessionárias de água e energia, instituições bancárias e outras empresas.

Para animar a criançada, a Secretaria de Educação vai promover recreação infantil, com contação de histórias e o “pegue-leve” de livros.

A Secretaria da Mulher vai oferecer o serviço da Unidade Móvel de Atendimento à Mulher. O equipamento, que faz atendimento itinerante às mulheres com o objetivo de ampliar a oferta de informação e garantia de acesso das mulheres às ações de prevenção e enfrentamento à violência do Recife. A estrutura também vai realizar o cadastro na Rede de Artesãs.

