Desabamento em Olinda Mutirão vai catalogar pertences e agilizar emissão de documentos dos ex-moradores do Edifício Leme Atendimento será realizado na rua Acapulco, no bairro de Jardim Atlântico, nas proximidades do Edifício Leme

Um mutirão será realizado a partir desta terça-feira (2) para atender os ex-moradores do Edifício Leme, que desabou na última quinta (27), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a prefeitura da cidade, a ação vai agilizar a emissão de documentos das pessoas que residiam no prédio e tiveram que abandonar o local após o desabamento parcial da estrutura.



Na ocasião, os objetos recuperados na área, a exemplo de colchões, cadeiras, micro-ondas, entre outros pertences, vão ser catalogados para, posteriormente, serem entregues aos ex-moradores do edifício.



O atendimento será realizado na rua Acapulco, no bairro de Jardim Atlântico, nas proximidades do Edifício Leme, que passa por demolição nesta manhã.





Segundo a gestão de Olinda, o cadastramento dos moradores foi iniciado na sexta-feira (28), um dia após o ocorrido. A Secretaria de Desenvolvimento Social do município avalia a situação das vítimas.



Até o momento, nenhum auxílio foi liberado para os moradores do Edifício Leme após o acidente que deixou seis mortos e cinco feridos.



Nesta terça-feira (2), uma das vítimas, um homem de 45 anos, recebeu alta médica do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Ele continuará sendo acompanhado pelo ambulatório da unidade de saúde.



Um outro homem, de 53 anos, segue internado no HR, com quadro de saúde estável.

