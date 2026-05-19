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Saúde e IA MV lança inteligência artificial que promete transformar a saúde digital com "prontuário perfeito" Com sede no Recife, a maior healthtech da América Latina apresentou

A MV, empresa de tecnologia brasileira focada no setor da saúde, apresentou nesta terça-feira (19) o Soul Agents, uma inovadora camada de agentes de inteligência artificial que promete transformar o cenário de saúde digital no Brasil com um “prontuário perfeito”.

A solução foi apresentada durante a abertura da Arena MV, na Feira Hospitalar, que começou nesta terça (19) e acontece até a próxima sexta-feira (22), no São Paulo Expo, na capital paulista.

Soul Agents



Principal destaque da multinacional no evento, o sistema promete interpretar a intenção do médico, compreendendo o contexto da operação e executando tarefas complexas em tempo real.

Com governança e rastreabilidade, o Soul Agents atua na frente assistencial, na otimização de agendamentos, monitoramento de filas e produtividade de recursos, além do suporte clínico, proporcionando fluidez à avaliação farmacêutica e reconciliação medicamentosa.

"A era da gestão reativa está se transformando na era da execução. Não precisamos só de dados, mas sim de uma inteligência que saiba o que fazer com eles em tempo real. O Soul Agents é a ponte para uma saúde onde a tecnologia assume o complexo e o burocrático, liberando os profissionais para se dedicarem integralmente ao paciente, garantindo precisão máxima e o mínimo de erro humano em todo o ecossistema", afirmou o CEO da MV, Paulo Magnus.

Com sede no Recife, em Pernambuco, a health tech foi eleita pelo Instituto Klaus como a quinta maior desenvolvedora de prontuários eletrônicos do paciente do mundo e é líder no mercado na América Latina desde 1987.

Espaço MEF



Além do lançamento do Soul Agents, durante os quatro dias de Feira, a MV apresenta o Espaço MEF — uma prévia do MV Experience Forum, um dos maiores eventos de tecnologia para saúde, com uma área de 630m² dividida em cinco ambientes.

Assim como nas edições anteriores, a programação do espaço acontece no período da tarde, com debates sobre os desafios do setor e as tendências para o futuro da saúde digital.

*A repórter viajou a convite da MV

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