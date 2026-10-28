A- A+

Capacitação MV promove evento gratuito de capacitação profissional para pessoas com deficiência no Recife Encontro acontece no dia 17 de novembro e contará com oficinas práticas de carreira, estratégias de uso do LinkedIn e uso de IA

A MV Saúde realiza, no dia 17 de novembro, no Recife, o evento Conexão Incluir, voltado à capacitação profissional de pessoas com deficiência (PCD). A iniciativa será realizada das 13h30 às 17h, no auditório da sede da empresa, na Imbiribeira, com 30 vagas gratuitas. As inscrições podem ser feitas através deste link.

A programação inclui debates sobre inclusão no mercado de trabalho, comunicação, oratória e Lei de Cotas, além de orientações práticas para elaboração de currículos e fortalecimento de perfis profissionais no LinkedIn. Também haverá uma roda de conversa sobre o uso da inteligência artificial na busca por vagas e na preparação para processos seletivos.

O encontro contará com a participação de representantes da Secretaria Executiva de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo de Pernambuco e do Account Director do LinkedIn, Gustavo Silva. Um colaborador PCD da MV também compartilhará sua experiência profissional.

Os participantes terão acesso a uma sessão de fotos profissionais para atualização do perfil no LinkedIn e poderão se cadastrar no Banco de Talentos PCD da empresa, visando futuras oportunidades de trabalho.

Segundo Elaine Monteiro, diretora corporativa de Gente e Gestão da MV, o evento busca ampliar as oportunidades de empregabilidade e apresentar ferramentas que auxiliem pessoas com deficiência na construção de suas carreiras.

"Acreditamos que a diversidade vai muito além de cumprir requisitos. O Conexão Incluir nasce com o propósito de compartilhar ferramentas, como o uso da tecnologia e da inteligência artificial na empregabilidade, e ao mesmo tempo nos aproximar de talentos que têm muito a agregar ao mercado", destaca.

Veja também