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Internacional Na África do Sul, parciais apontam queda acentuada do CNA e avanço de rivais nas cidades Com 76% dos votos apurados em nível nacional, o Congresso Nacional Africano somava quase 31% e aparecia atrás de partidos rivais em cidades estratégicas como Johannesburgo, Tshwane e eThekwini

O Congresso Nacional Africano (CNA), partido que por décadas dominou a política sul-africana, caminha para perder apoio relevante do eleitorado e o controle de algumas das principais cidades do país nas eleições municipais realizadas nesta semana, segundo resultados parciais divulgados nesta sexta-feira, 6.

Os sul-africanos foram às urnas para escolher os partidos que comandarão grandes centros urbanos e distritos municipais responsáveis por serviços básicos, como abastecimento de água, manutenção de estradas e coleta de lixo.

Com 76% dos votos apurados em nível nacional, o CNA somava quase 31% e aparecia atrás de partidos rivais em cidades estratégicas como Johannesburgo, Tshwane e eThekwini.

Na última eleição municipal, em 2021, o CNA obteve pouco mais de 45% dos votos no país. O pior desempenho recente do partido ocorreu nas eleições nacionais de 2024, quando perdeu pela primeira vez a maioria no Parlamento.

A porta-voz do CNA, Mahlengi Bhengu, reconheceu na sexta-feira que os números indicam perda expressiva de apoio.

"Temos consciência da mensagem que nossos eleitores, especialmente nossos eleitores históricos, estão nos transmitindo. E vamos fazer uma reflexão séria, honesta e profunda sobre como reconstruir a confiança entre nós e o povo da África do Sul", disse Bhengu.

O CNA lidera a política sul-africana desde as primeiras eleições democráticas, em 1994, mas vem registrando queda constante. Em nível nacional, formou um governo de unidade com a rival Aliança Democrática (AD) e partidos menores. No plano local, administra algumas cidades por meio de coalizões.

Na disputada Johannesburgo, a AD aparecia à frente do CNA, mas os resultados iniciais sugeriam que nenhuma sigla alcançará maioria absoluta, o que deve exigir alianças para formar governo

O líder da AD, Geordin Hill-Lewis, afirmou hoje que o partido avaliará acordos de coalizão caso a caso.

"É prematuro eu me comprometer com qualquer um dos partidos para coalizões, mas elas estão sendo discutidas e consideradas com muita seriedade", disse Hill-Lewis.

O Partido MK, fundado pelo ex-presidente e ex-líder do CNA Jacob Zuma e que disputa sua primeira eleição municipal, liderava a votação no município de eThekwini, que inclui a cidade de Durban

Para o analista político Sandile Mnguni, os dados indicam mudança no comportamento do eleitorado.

"Os eleitores não estão mais votando por lealdade. Eles estão observando o que seus líderes eleitos fazem quando estão no cargo", disse Mnguni. "Os partidos precisam aprender com o que está acontecendo com o CNA. Se não entregarem resultados, vão sofrer o mesmo destino", acrescentou.

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