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Internacional

Na África do Sul, parciais apontam queda acentuada do CNA e avanço de rivais nas cidades

Com 76% dos votos apurados em nível nacional, o Congresso Nacional Africano somava quase 31% e aparecia atrás de partidos rivais em cidades estratégicas como Johannesburgo, Tshwane e eThekwini

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Um funcionário da Comissão Eleitoral Independente (IEC) observa os eleitores marcando seus votos em uma seção eleitoral na Escola de Tecnologia George Campbell, em Durban, em 4 de novembro de 2026, durante as eleições municipais da África do SulUm funcionário da Comissão Eleitoral Independente (IEC) observa os eleitores marcando seus votos em uma seção eleitoral na Escola de Tecnologia George Campbell, em Durban, em 4 de novembro de 2026, durante as eleições municipais da África do Sul - Foto: Marco Longari/AFP

O Congresso Nacional Africano (CNA), partido que por décadas dominou a política sul-africana, caminha para perder apoio relevante do eleitorado e o controle de algumas das principais cidades do país nas eleições municipais realizadas nesta semana, segundo resultados parciais divulgados nesta sexta-feira, 6.

Os sul-africanos foram às urnas para escolher os partidos que comandarão grandes centros urbanos e distritos municipais responsáveis por serviços básicos, como abastecimento de água, manutenção de estradas e coleta de lixo.

Com 76% dos votos apurados em nível nacional, o CNA somava quase 31% e aparecia atrás de partidos rivais em cidades estratégicas como Johannesburgo, Tshwane e eThekwini.

Na última eleição municipal, em 2021, o CNA obteve pouco mais de 45% dos votos no país. O pior desempenho recente do partido ocorreu nas eleições nacionais de 2024, quando perdeu pela primeira vez a maioria no Parlamento.

A porta-voz do CNA, Mahlengi Bhengu, reconheceu na sexta-feira que os números indicam perda expressiva de apoio.

"Temos consciência da mensagem que nossos eleitores, especialmente nossos eleitores históricos, estão nos transmitindo. E vamos fazer uma reflexão séria, honesta e profunda sobre como reconstruir a confiança entre nós e o povo da África do Sul", disse Bhengu.

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O CNA lidera a política sul-africana desde as primeiras eleições democráticas, em 1994, mas vem registrando queda constante. Em nível nacional, formou um governo de unidade com a rival Aliança Democrática (AD) e partidos menores. No plano local, administra algumas cidades por meio de coalizões.

Na disputada Johannesburgo, a AD aparecia à frente do CNA, mas os resultados iniciais sugeriam que nenhuma sigla alcançará maioria absoluta, o que deve exigir alianças para formar governo

O líder da AD, Geordin Hill-Lewis, afirmou hoje que o partido avaliará acordos de coalizão caso a caso.

"É prematuro eu me comprometer com qualquer um dos partidos para coalizões, mas elas estão sendo discutidas e consideradas com muita seriedade", disse Hill-Lewis.

O Partido MK, fundado pelo ex-presidente e ex-líder do CNA Jacob Zuma e que disputa sua primeira eleição municipal, liderava a votação no município de eThekwini, que inclui a cidade de Durban

Para o analista político Sandile Mnguni, os dados indicam mudança no comportamento do eleitorado.

"Os eleitores não estão mais votando por lealdade. Eles estão observando o que seus líderes eleitos fazem quando estão no cargo", disse Mnguni. "Os partidos precisam aprender com o que está acontecendo com o CNA. Se não entregarem resultados, vão sofrer o mesmo destino", acrescentou. 

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