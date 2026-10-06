A- A+

Crime Na Alemanha, ex-chefe de espionagem é preso sob suspeita de negociar segredos de Estado Hanning, de 80 anos, foi preso em Bad Tölz-Wolfratshausen, no sul do país

Um ex-chefe do serviço de inteligência externa da Alemanha foi preso nesta terça-feira (6) sob a suspeita de ter repassado segredos de Estado a um serviço de inteligência estrangeiro, informou a Procuradoria-Geral Federal alemã.

A Procuradoria-Geral Federal da Alemanha afirmou que August Hanning, que chefiou o Serviço Federal de Inteligência - conhecido pela sigla alemã BND - entre 1998 e 2005, é "fortemente suspeito de espionagem traidora, espionagem para obter segredos de Estado, tentativa de traição e espionagem".

Hanning, de 80 anos, foi preso em Bad Tölz-Wolfratshausen, no sul da Alemanha. Um ex-assistente, identificado como Manfred D., também foi preso hoje em Steinfurt, no oeste do país, e foi acusado de cumplicidade em tentativa de traição e espionagem traidora.

O comunicado não revelou para qual serviço de inteligência estrangeiro os dois homens são suspeitos de ter espionado. As propriedades de ambos os homens foram alvo de buscas nesta terça-feira (6)

Veja também