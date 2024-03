Na Argentina, títulos da dívida avançam em meio a reformas de Milei, que enfrentam desafios

A- A+

Os detentores de títulos estão confiantes em relação às reformas radicais do presidente da Argentina, Javier Milei, à medida que o presidente argentino, com uma motosserra, encerra os seus primeiros 100 dias. Os títulos de referência para 2030 subiram para 50 centavos de dólar, ante menos de 40 centavos de dólar quando Milei assumiu o cargo em 10 de dezembro.

Os parlamentares argentinos estão menos entusiasmados. O Senado votou contra o amplo Decreto de Necessidade e Urgência de Milei por 42-25 na semana passada. A Câmara dos Deputados provavelmente seguirá o exemplo, anulando o Plano A do presidente para reformar a economia em dificuldades do seu país. Milei retirou um "projeto de lei geral" ainda mais ambicioso da câmara baixa por falta de apoio no mês passado.

Os investidores aplaudem as ações unilaterais de Milei, como a redução dos subsídios aos combustíveis e as transferências do governo central para as 23 províncias da Argentina. Ele cortou pela metade a taxa de câmbio oficial do peso, impulsionando as principais exportações agrícolas e facilitando os fluxos monetários.

A Argentina atingiu um superávit orçamentário primário (excluindo o serviço da dívida) em janeiro e fevereiro pela primeira vez desde 2011, afirma Thierry Larose, gestor de carteira de dívida local de mercados emergentes da Vontobel Asset Management.

A inflação caiu pela metade, para ainda cruéis 13% ao mês, durante o ainda breve mandato de Milei. "De uma perspectiva puramente financeira, ele tem tido bastante sucesso", observa Larose.

Milei revelou um Plano político B, que conduzirá o Congresso à conclusão de um "Pacto de Maio" com os governadores do país. Embora os detalhes sejam vagos, os líderes regionais com falta de dinheiro provavelmente assinarão algo, o que poderá tornar o Congresso mais maleável, afirma Alejo Czerwonko, diretor de investimentos, mercados emergentes das Américas, da UBS Global Wealth Management.

A principal reforma estrutural a observar é a da Previdência, concordam Czerwonko e Larose. O sistema atual está inclinado de forma desigual para os funcionários públicos e indexado de uma forma que incorpora a inflação. "É preciso atualizar a fórmula previdenciária para que ela não se torne um obstáculo muito forte à medida que a inflação diminui", diz Czerwonko.

Os argentinos parecem dispostos a suportar as dolorosas reformas de Milei até agora, a julgar pelos protestos populares relativamente silenciosos. "Depois de 100 dias, a lua de mel ainda está mais ou menos lá", diz Larose, da Vontobel.

Veja também

TRANSPORTE Ônibus movido a gás natural começa a operar na linha TI Pelópidas/TI Rio Doce na segunda-feira (25)