Na Áustria, é impossível ser professora e "papisa do orgasmo" ao mesmo tempo

Uma escola austríaca demitiu uma professora que se decidiu a deixar de oferecer conselhos sexuais na internet se apresentando como a "papisa do orgasmo".

“Uma educadora deve zelar permanentemente por não colocar em risco, com o seu comportamento, a confiança do público no exercício de suas funções”, explicou à AFP, nesta quarta-feira (10), a direção acadêmica da região da Alta Áustria, no norte do país.