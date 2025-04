Na beira-mar, Paixão de Cristo de Gaibu aproveita cenários naturais para encantar o público

A- A+

Na próxima sexta-feira (18), “A Força da Paixão”, a Paixão de Cristo de Gaibu será realizada a partir das 19 horas, na Praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.



Com a participação de mais de 100 colaboradores, entre crianças, jovens e adultos, o espetáculo promete emocionar os espectadores ao apresentar as histórias contadas na Bíblia.

A peça é itinerante, se deslocando pela cidade ao longo da apresentação. As estruturas foram montadas em três palcos e 12 cenários que foram construídos para a realização das 13 cenas apresentadas durante a exibição e remetem aos pontos turísticos da cidade, como a orla, praças e cenários naturais.

Rildo Paixão, diretor de “A Força da Paixão", ressalta que essa característica é algo que torna a apresentação única. “É o único espetáculo que eu conheço que acontece na beira da praia e utiliza a praia como cenário. Um diferencial é que o mar é utilizado para a realização do batismo de Jesus Cristo e as cenas principais serão realizadas nas pedras de Gaibu”, afirma.

Para o diretor, o público também é uma parte importante para a construção da Paixão de Cristo do litoral pernambucano, já que contém algumas cenas interativas apresentadas na orla da praia.

A exibição possui um elenco diverso, com a participação majoritária de moradores, além da inclusão de pessoas com autismo e idosos.

O espetáculo é realizado pelo Grupo Cultural do Cabo de Santo Agostinho (GRUCSA) e tem o apoio da Associação dos Moradores de Gaibu e da Colônia de Pescadores Z8.

Serviço

“A Força da Paixão”

Data: sexta (18).

Horário: 19h.

Local: Orla de Gaibu, Cabo de Santo Agostinho - PE.

Entrada: Gratuita



