A- A+

Mundo Na China, pessoas ficam de cabeça para baixo após brinquedo de parque travar Funcionários do parque conseguiram fazer com que o brinquedo voltasse a funcionar logo depois

Pelo menos 18 pessoas ficaram presas de cabeça para baixo após um brinquedo de parque de diversões travar na China. O incidente aconteceu na cidade de Chongqing no dia 4 de maio, em um dos feriados mais longos do País, o Dia do Trabalho, que ocorre entre os dias 1º e 5 de maio. As informações são do jornal Straits Times, de Cingapura.

As pessoas ficaram "penduradas" por cerca de dois a três minutos, segundo a reportagem. Funcionários do parque conseguiram fazer com que o brinquedo voltasse a funcionar logo depois, aponta a mídia local chinesa. Ninguém ficou ferido, mas algumas pessoas relataram terem sentido tontura.



O brinquedo gira 360º nos dois sentidos. Após atingir o seu ponto mais alto, o equipamento parou completamente, deixando os passageiros sentados de ponta-cabeça. Segundo a reportagem, o brinquedo é popular e normalmente tem um tempo de espera de cerca de uma hora.

Funcionários relataram que o brinquedo não parou por mau funcionamento, mas porque pode ter atingido o seu ponto de equilíbrio. No entanto, uma investigação mais detalhada sobre o incidente está em andamento, diz a reportagem.

Veja também

GUERRA Rússia bombardeia e tenta avançar no norte da Ucrânia em nova frente de batalha na guerra