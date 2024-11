A- A+

MEDIDAS Na China, porta-voz defende controle de drogas, em resposta às ameaças de tarifas de Trump Em momento com repórteres, ele disse que a implementação chinesa é uma das mais rigorosas e completas de políticas antidrogas do mundo

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China defendeu o controle rigoroso de drogas, em resposta às ameaças tarifárias impostas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com a mídia estatal Xinhua.



Em momento de perguntas e respostas com repórteres, ele disse que a implementação chinesa é uma das mais rigorosas e completas de políticas antidrogas do mundo, sendo o fentanil "um problema americano".

"A China prestou apoio aos Estados Unidos na abordagem de questões relacionadas com o fentanil. A China e os Estados Unidos realizaram uma cooperação antidrogas extensa e profunda e alcançaram resultados notáveis, o que é óbvio para todos", afirmou o porta-voz.

Ele disse que a China está disposta a continuar realizando a cooperação antidrogas com os Estados Unidos "com base na igualdade, benefício mútuo e respeito mútuo".

