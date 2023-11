A- A+

VIOLÊNCIA No Cabo, adolescente é morto a tiros dentro de escola estadual enquanto jogava bola De acordo com a Polícia Militar, o autor dos disparos também usava a farda da instituição de ensino

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros dentro da quadra de futebol da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) José Rodrigues de Carvalho, onde estudava, na comunidade da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR). A vítima jogava bola quando o crime aconteceu.

Ele estava descalço e vestido com a camisa do fardamento escolar e uma calça jeans de cor preta. Após os tiros, o corpo do garoto ficou estirado na quadra, com manchas de sangue, cercado por curiosos.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), "o aluno se encontrava na quadra da unidade e foi surpreendido por outra pessoa que usava a farda da escola e o executou a tiros". Ainda segundo a corporação, o autor do crime está foragido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) através da Delegacia de Polícia de Homicídios do Cabo de Santo Agostinho, sob comando do delegado Francis Thomas. Imagens gravadas por câmeras de segurança da unidade de ensino já estão sendo analisadas.

Em nota, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE) lamentou a morte e se solidarizou com os familiares, reforçando "que está à disposição das autoridades para elucidar o ocorrido"

Ainda no comunicado, afirmou que "a gestão da EREM acionou a polícia imediatamente e prestou o auxílio necessário a todos que estavam no equipamento".

Outra morte

Em junho deste ano, um outro adolescente de 16 anos foi morto a tiros na saída da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) José Rodrigues de Carvalho. À época, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) iniciou um inquérito policial para apurar os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime.

