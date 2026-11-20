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PROTESTOS Na Colômbia, protestos contra plano de resgate econômico geram confrontos e caos no trânsito Manifestações ocorreram pouco depois de De la Espriella completar 100 dias no poder e representam a segunda mobilização de rua da oposição desde meados de outubro

Protestos convocados por organizações sociais, sindicais e estudantis mobilizaram manifestantes na Colômbia na quinta-feira (19), em meio à insatisfação com o governo do presidente conservador Abelardo de la Espriella e com seu projeto de Lei de Resgate Econômico. Os atos provocaram confrontos com a polícia, bloqueios de vias e transtornos no transporte público.

As manifestações ocorreram pouco depois de De la Espriella completar 100 dias no poder e representam a segunda mobilização de rua da oposição desde meados de outubro. Os protestos também acontecem após mudanças promovidas pelo governo no protocolo para uso da força contra manifestantes.

Setores da oposição afirmam que o projeto, em análise no Congresso, prejudicará a população de baixa renda. No domingo, o presidente garantiu que alimentos não serão tributados e defendeu sua política de austeridade fiscal.

Em Bogotá, manifestantes se reuniram desde cedo em diferentes pontos da capital, provocando interdições temporárias de vias. À tarde, houve confrontos nas proximidades da Universidade Nacional da Colômbia, onde agentes policiais usaram veículos blindados e bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os grupos. A situação foi normalizada à noite.

Segundo a operadora de transporte TransMilenio, mais de 356 mil usuários foram afetados, e houve danos e atos de vandalismo durante os tumultos. Também foram registrados protestos em Cali, Barranquilla, Cúcuta e Medellín.

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Em discurso em Cali, no sudoeste do país, o ex-presidente Gustavo Petro, que lidera a oposição, criticou a proposta e acusou De la Espriella de buscar reduzir impostos para os ricos à custa de uma elevação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para a população, além de comprometer políticas públicas de educação e saúde.

Em Medellín, o prefeito Federico Gutiérrez afirmou nas redes sociais ter ordenado às forças de segurança que retomassem o controle de uma importante via diante de tentativas de bloqueio. "Respeitamos o protesto pacífico, mas não toleramos a violência", declarou. Veículos blindados da polícia foram deslocados para a região universitária, enquanto um helicóptero sobrevoava a área.

O governo ainda não apresentou um balanço das manifestações. Enviado ao Congresso no fim de outubro, o projeto de resgate econômico prevê cortes de gastos públicos, medidas de alívio para a população de menor renda e mudanças tributárias e incentivos ao investimento para enfrentar a crise fiscal do país, segundo o governo. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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