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BRASIL Na COP31, Brasil apresenta plataforma para monitoramento de ações da política climática nacional Ministro avalia que o país 'fortalece o controle social e garante eficácia na implementação das metas ao expor publicamente os avanços e desafios'

O Brasil apresentou a plataforma IndicaClima durante a trigésima primeira edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP31). Este é o primeiro sistema centralizado de monitoramento da política climática nacional, tendo como objetivo trazer transparência e possibilitar o acompanhamento das políticas públicas ambientais.

A apresentação ocorreu na quinta-feira, durante painel. Para o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, o Brasil fortalece o controle social e garante eficácia na implementação das metas climáticas ao expor publicamente os avanços e desafios.

— O Brasil chega à COP31 liderando pelo exemplo, com resultados concretos, como a redução de 560 milhões de toneladas de CO equivalente nas emissões líquidas entre 2022 e 2024, e instrumentos consistentes de planejamento. Damos agora um passo decisivo com o lançamento deste sistema de monitoramento aberto. A transparência é um princípio básico da democracia.

A pasta afirma que o sistema "inaugura o processo de monitoramento do Plano Clima e estabelece a linha de base que servirá de referência para medir o avanço das ações e metas nos anos seguintes". A partir de 2027, os resultados dos novos ciclos anuais poderão ser comparados a esse marco inicial.





O cenário, segundo o ministério, permitirá "avaliar o ritmo de implementação e identificar pontos que demandam atenção dos gestores".

O Plano Clima é resultado da articulação de 26 ministérios do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O documento organiza as diretrizes do país para enfrentar a mudança do clima em dois eixos principais:

Adaptação: reúne 810 ações e 312 metas, distribuídas em 16 planos setoriais e temáticos. O objetivo é preparar o Brasil para os impactos climáticos.

Mitigação: composto por 237 ações em oito setores para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

O IndicaClima engloba dados desses dois eixos.

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