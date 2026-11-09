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cop31 Na COP31, seguradoras testam apólices para proteger infraestrutura de 4 capitais brasileiras O projeto é liderado pela rede global de governos locais conhecida como ICLEI, em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras

O setor segurador desenvolve um programa inédito que prevê a estruturação de apólices de seguros específicas para proteger municípios de perdas econômicas causadas por eventos climáticos extremos. A iniciativa já está em fase de testes em 10 cidades da América Latina, incluindo quatro capitais brasileiras: Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Recife.

O projeto é liderado pela rede global de governos locais conhecida como ICLEI, em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). A ideia é que cada prefeitura identifique equipamentos ou estruturas públicas vulneráveis a riscos climáticas. As seguradoras, então, criam apólices específicas para esses empreendimentos.

O banco de fomento alemão KfW subsidia 60% do valor dos prêmios dos seguros. Se o sinistro for acionado, a indenização ajuda a financiar a recuperação da infraestrutura escolhida. "A grande dificuldade do Estado brasileiro é atender as pessoas após os desastres climáticos", afirmou o presidente da CNSeg, Dyogo Oliveira, durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

O projeto-piloto deve ser concluído em 2028. O setor avalia que os primeiros casos podem servir de referência para que outras seguradoras, no futuro, ofereçam produtos semelhantes para mais cidades. A CNSeg afirma que muitas empresas já demonstram interesse a ofertar o instrumento, mas não abre nomes.



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