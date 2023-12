Na Costa Rica, Arévalo destaca sua luta para "resgatar a democracia" na Guatemala

O presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo, destacou, nesta quarta-feira (13), sua luta para "resgatar a democracia" na Guatemala das mãos de "elites políticas-criminosas", durante uma visita à Costa Rica, onde se reuniu com o mandatário Rodrigo Chaves.

A Guatemala "está lutando para conseguir resgatar a democracia, sua Constituição, o processo democrático das mãos das elites político-criminosas que estão violando neste momento", afirmou Arévalo em coletivo de imprensa na Casa Presidencial em San José.

Arévalo, que deverá assumir a Presidência em 14 de janeiro, está a ser “atacado” pelo Ministério Público, disse Chaves.

Desde que Arévalo surpreendeu no primeiro turno presidencial em junho, o Ministério Público da Guatemala buscou cancelar seu partido, o Semilla, solicitou a retirada de sua imunidade, acusou o tribunal eleitoral de irregularidades e, em sua investida mais recente, determinadas "nulas" como eleições.

"O governo da República da Costa Rica vê com preocupação enorme e censuramos energicamente as ações do Ministério Público da Guatemala que atentam contra a democracia nesse país, contra o Estado de direito, a separação dos poderes e a transição de transição do mandato presidencial", disse o mandatário costarriquenho.