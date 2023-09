A- A+

LUTO Morre, na Flórida, consultor empresarial Nelcy Campos, filho de heroi pernambucano Empresário era filho do herói pernambucano Nelcy da Silva Campos, homenageado da Marinha do Brasil

Morreu na Flórida, Estados Unidos, o contador e consultor de empresas Nelcy Campos Filho, aos 65 anos. O falecimento ocorreu quando nesse domingo (3), quando ele estava no aeroporto de Orlando para retornar ao Brasil e sofreu um infarto fulminante. No momento do infarto, Nelcy estava só, foi atendido ainda no aeroporto, mas não resistiu.

Nelcy era filho do herói pernambucano homenageado da Marinha do Brasil, o prático Nelcy da Silva Campos, após impedir que, na noite de 12 de maio de 1985, o Bairro do Recife fosse atingido por uma tragédia, ao conduzir para longe da cidade um navio que estava para explodir.

O corpo está em Orlando, no hospital local. Ainda não há detalhes do velório ou sepultamento.

Fundador e dirigente da Fórum Consultoria, o empresário Necy Campos Filho criou também o Niac (Núcleo Internacional de Administração do Comércio B2B no Brasil). Era ainda conselheiro da Associação Comercial de São Paulo e da Associação Comercial de Pernambuco (ACP).

Amigo da Marinha, Nelcy Campos também se destacava pelo trabalho de solidariedade, ajudando instituições sociais.

Nelcy Campos Filho deixa a esposa, Lilian Bastos, duas filhas, Ligya e Luiza, além dos netos.

