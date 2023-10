Na Folha, nutricionista Claudia Rissato fala sobre importância do autocuidado para a saúde feminina

Com o objetivo de destacar a importância do desenvolvimento de bons hábitos para o cuidado e a promoção da saúde, a Folha de Pernambuco promoveu, nesta segunda-feira (30), uma palestra sobre o tema para suas colaboradoras.

A iniciativa, que faz parte da campanha do Outubro Rosa, contou com a participação da nutricionista Claudia Rissato.

Durante a ação, a profissional de saúde elencou bons hábitos que podem ajudar no bom funcionamento do corpo. Para Claudia, manter uma rotina de sono, alimentação, exercícios físicos e cuidados de saúde mental são pontos essenciais para prevenir doenças.

“Um dos cuidados é ter uma alimentação bem regulada e uma consciência melhor do que está sendo consumido . Ter atenção na hora, no que irá comer e no ambiente que se escolhe para a refeição. Além de evitar comer realizando outras atividades ao mesmo tempo”, afirmou.

Segundo Rissato, um dos pontos de atenção são os alimentos que compõem a dieta. “Consumir coisas que o corpo não tolera ou não digere interfere na produção dos hormônios do bem-estar. O foco deve ser nutrir o corpo com alimentos que vêm da terra, evitando os ultraprocessados”.

Além disso, a realização de exercício físico ajuda a impulsionar o bem-estar, tendo em vista que o movimento é considerado o melhor regulador da saúde.

“Estimular a respiração e a transpiração pode ser um grande ganho. Não é preciso uma grande estrutura para se movimentar. O exercício deve ser feito no tempo que for possível. O foco não deve ser no ideal, mas sim no que pode ser realizado”, concluiu.