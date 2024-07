A- A+

FRANÇA Na França, Macron rejeita pedido de renúncia do primeiro-ministro, após surpresa eleitoral Macron pediu que o primeiro-ministro Gabriel Attal permaneça temporariamente no cargo

O presidente da França, Emmanuel Macron, rejeitou um pedido de renúncia do primeiro-ministro Gabriel Attal nesta segunda-feira, 8, e pediu que ele permaneça temporariamente no cargo, após o surpreendente resultado das eleições legislativas deixar o governo em um limbo político.

Os eleitores dividiram o Parlamento francês entre a esquerda, o centro e a extrema-direita, não deixando qualquer uma das facções sequer próxima de garantir a maioria absoluta para a formação de um governo.







Os resultados das eleições de domingo (7) elevaram os riscos de paralisia na segunda maior economia da União Europeia.

O principal índice acionário francês abriu em queda nesta segunda, mas logo se recuperou, possivelmente porque os mercados temiam uma vitória absoluta da extrema-direita ou da coligação esquerdista.

Attal disse que permaneceria no cargo se necessário, mas apresentou sua renúncia formal na manhã desta segunda. Macron, que o nomeou há apenas sete meses, pediu de imediato ao premiê que siga no cargo "para garantir a estabilidade do país".

