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Estados Unidos Na Geórgia, Keisha Lance Bottoms é a primeira mulher negra eleita governadora nos EUA Ela também é a primeira ex-prefeita de Atlanta a ser eleita governadora do estado

A democrata Keisha Lance Bottoms venceu a eleição para governadora da Geórgia, tornando-se a primeira mulher negra eleita governadora de um Estado norte-americano e garantindo uma vitória para os democratas em um dos Estados politicamente mais disputados do país, conforme informações da Reuters. Keisha derrotou o republicano Rick Jackson.

Ela é a primeira ex-prefeita de Atlanta a ser eleita governadora do Estado.

Keisha também é a primeira democrata a vencer uma eleição para o governo da Geórgia desde 1998, quando Roy Barnes foi eleito para o cargo. Após ser derrotado pelo republicano Sonny Perdue nas eleições de 2002, o democrata deixou o governo em janeiro de 2003. A vitória de Perdue marcou o domínio republicano que durava desde então.

Keisha, de 56 anos, trabalhou anteriormente para o governo do presidente Joe Biden. Já Jackson é um magnata do setor de saúde que recorreu à sua fortuna pessoal para financiar sua campanha.

Ela sucede o governador republicano Brian Kemp, que deixa o cargo após cumprir dois mandatos consecutivos.

Conforme a Reuters, a vitória marcou um novo marco para as mulheres negras na política americana, que há muito tempo são uma base fundamental dentro do Partido Democrata, mas permanecem sub-representadas nos mais altos cargos eletivos do país.



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