Na índia, menino de 7 anos sobrevive após ter prego de 7,5 cm preso no cérebro enquanto brincava

A- A+

Um menino de 7 anos sobreviveu a um acidente na Índia após um prego de aproximadamente 7,5 centímetros atravessar seu pescoço e alcançar seu cérebro. O caso aconteceu no distrito de Balrampur e a criança (cuja identidade não foi divulgada) foi levada ao hospital King George's Medical University (KGMU), em Lucknow, no último dia 16, para a remoção do objeto. As informações são dos veículos "India Today", "ETV Bharat" e "The Hindustan Times".

De acordo com a imprensa local, o menino estava brincando quando sofreu uma queda e acabou caindo diretamente sobre um prego de ferro de aproximadamente 7,5 centímetros, que perfurou seu pescoço e chegou até o cérebro.

Imagens de ressonância magnética divulgadas pelo hospital mostraram que o prego estava inserido desde a parte inferior da mandíbula até o interior do crânio, evidenciando o quão próximo esteve de causar um dano cerebral fatal. Profissionais do hospital explicaram que o objeto poderia ter causado a morte se tivesse atingido um vaso sanguíneo importante ou uma área distinta do cérebro.

“Durante os exames, descobrimos que o prego havia migrado do pescoço para o cérebro sem atingir nenhum vaso vital. Após consultas com especialistas, decidimos seguir com a cirurgia, que era bastante complexa”, relatou o médico Sandip Tiwari à "ETV Bharat".

Já Samir Misra, da equipe de cirurgia de trauma, detalhou ao "The Hindustan Times" que o procedimento levou cerca de quatro horas e exigiu extrema precisão, pois qualquer erro poderia ter consequências fatais.

A operação foi bem-sucedida, e a criança foi transferida para a UTI Pediátrica da instituição, onde segue em processo de recuperação.

O superintendente médico do hospital, que é vinculado a uma universidade, afirmou ao "India Today" que o caso será documentado como uma contribuição relevante para a medicina. A universidade pretende publicar um relatório detalhado sobre a cirurgia em uma revista científica internacional, com o objetivo de compartilhar conhecimento com a comunidade médica global.

Veja também