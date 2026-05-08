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Conflito Na Líbia, refinaria de petróleo de Zawiya é fechada devido a confrontos nas proximidades A refinaria de Zawiya tem uma capacidade de 120.000 barris por dia, segundo a Reuters. O país possui as maiores reservas comprovadas de petróleo da África

A maior refinaria de petróleo em funcionamento da Líbia, em Zawiya, foi fechada nesta sexta-feira (8) após confrontos eclodirem perto da instalação, a oeste da capital Trípoli. Em declaração, a Corporação Nacional de Petróleo (NOC, em inglês) da Líbia disse que todos os funcionários foram evacuados, com exceção das equipes de incêndio e controle, após confrontos armados eclodirem nas proximidades do complexo. Não houve danos significativos.

"A instituição confirma que o fornecimento de combustível está ocorrendo normalmente e o movimento de abastecimento para a região de Trípoli e seus arredores não foi afetado por qualquer escassez", acrescentou a nota.

A refinaria de Zawiya tem uma capacidade de 120.000 barris por dia, segundo a Reuters. O país possui as maiores reservas comprovadas de petróleo da África.



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