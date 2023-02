A- A+

Alto da Sé Na luta do bem contra o mal, Homem-Aranha desce em Olinda da Caixa D´Água; veja o vídeo Este é o 12º ano que a perfomanece é realizada no Alto da Sé

O Homem-Aranha fez sua tradicional performance da caixa d'água da Compesa, no Alto da Sé, neste domingo (19). Esta é a 12° edição da atração, que passou pelo recesso de dois anos em virtude da pandemia da Covid-19.

A brincadeira faz parte do bloco Enquanto Isso na Sala de Justiça e atrai principalmente crianças, que aproveitam para ver o super-herói da Marvel em ação.



O instrutor de rapel e ator Jall de Oliveira é o responsável pela performance do Homem-Aranha. Do topo da caixa d’água, quem tem 22 metros de altura, ele e a equipe saltam e encenam, ao lado do paredão cego da estrutura, uma situação em que o Bem e o Mal se enfrentam.

