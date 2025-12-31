A- A+

ano novo Na numerologia, 2026 será ano de "renovação e caminhos abertos"; saiba cor e número do ano Busca por previsões para o ano que vem viraliza nas redes sociais e internautas improvisam para descobrir qual cor usar para atrair boas energias na virada

Às vésperas do réveillon, consultas alternativas de numerologia explodem nas redes sociais. O motivo é um só: todo mundo quer saber como começar 2026 com o pé direito.

Seja a partir de conversas com profissionais do misticismo, do uso de fórmulas tradicionais ou até via inteligência artificial, internautas estão atrás do número e da cor que comandam o ano que se aproxima. Segundo a numerologia, "1" é o algarismo que marca o ano que começa, que terá o vermelho regendo o seu destino.

A numeróloga pitagórica Dayane Oliveira explica que o número do ano é descoberto a partir da soma de todos os seus dígitos; ou seja, para revelar o algarismo de 2026 bastou fazer o seguinte cálculo: 2+0+2+6=10; 1+0=1.

— Este é o número definido para todos nós, é a regência universal — afirma a mística.

De acordo com ela, é a partir dessa definição que é possível saber a cor que influenciará o ano:

— O ano 1 traz a cor vermelha, que significa força de recomeçar a vida, coragem para mudar, determinação para conquistar o que deseja. Será um grande ano para todos nós, de muita renovação e caminhos abertos para todos. Podemos esperar novos rumos em vários setores da sociedade. Na economia, haverá mudanças, início de novas formas financeiras. Na política, poderá haver rupturas com o passado, podem surgir políticos mais jovens, que ganharão espaço.

Além do número e da cor universal, é possível saber também qual algarismo e tom marcarão cada indivíduo, a partir da descoberta do "ano pessoal". É por meio desse dado que a requisitada cor ideal para a virada é revelada. Dayane explica como obter tais informações:

— O cálculo do ano pessoal deve ser feito individualmente, de acordo com a data de aniversário. Vamos usar como exemplo o aniversário da Anitta, que será em 30 de março; o cálculo é: 3+3+9 (9 é a soma do ano de 2025)=15; 1+5=6 (se a soma final ultrapassar 9, os dígitos deverão ser somados novamente, para um número menor que 10 ser obtido como resultado). Anitta tem o ano pessoal 6 até 30 de março de 2026. É só então no dia do aniversário dela, entrará no ano pessoal 7, de 30/03/2026 até 30/03/2027. Esta é a forma correta de calcular o ano pessoal, de aniversário a aniversário. E a cor do ano pode ser definida pelo seu ano pessoal.

Confira a lista de cores para cada número de ano pessoal e o seu significado de acordo com a numerologia:

Vermelho: força, coragem, ação, dinheiro. Laranja: amizade, criatividade, concentração, amor. Amarelo: alegria, vitalidade, sorte, bom humor. Verde: segurança, crescimento, organização. Azul claro: liberdade, movimento, mudanças. Azul escuro: calma, harmonia, profundidade, amor. Violeta: espiritualidade, sensibilidade, recuperação. Rosa: prosperidade, abundância, objetividade. Dourado ou branco: serenidade, abertura, refinamento, leveza.

Bombou nas redes e no ChatGPT

Influenciadora que aborda assuntos da astrologia e da numerologia, Marjorie Vicentin teve 2,9 milhões de visualizações em um vídeo postado em sua conta do Tiktok sobre como descobrir qual a cor ideal para virar o ano.

O princípio e o significado das tonalidades são os mesmos dos utilizados por Dayane. E a digital influencer não é a única a bombar divulgando fórmulas que encaminham a essa descoberta: há perfis divulgando outros cálculos e até sites para auxiliar na escolha.

Além dos métodos que viralizaram nas redes sociais, a inteligência artificial também tem sido utilizada por quem procura uma forma alternativa para saber como será o seu ano pessoal. O bancário Matheus Abreu, de 22 anos, não pensou duas vezes e foi perguntar ao ChatGPT qual é o tom ideal para o ano novo:

— Já tem um tempo que o ChatGPT virou minha principal ferramenta de pesquisa, tiro duvidas, curiosidades, tudo pela plataforma. Quando chegou o fatídico momento de escolher a roupa de fim de ano, eu, obviamente, corri de primeira para meu best. Eu, apegado a todas as superstições do mundo, não podia errar nessa.

Victória Romanholi, de 23 anos, cresceu vendo em revistas e jornais informações sobre numerologia para a virada do ano e, com a popularização da ferramenta de IA, resolveu render-se a uma nova forma de descobrir a cor que trará sorte.

— Este ano eu perguntei pro ChatGPT, com base na minha data de nascimento, e a minha cor pessoal deu verde. Escolhi incluir a cor no meu look, pintando as unhas com ela, e encaro como se eu estivesse reforçando a energia para atrair coisas boas. Antigamente, eu usava uma tabela de que tipo de energia eu queria atrair, tinha uma tabela nas revistas. É diferente, mas achei (o cálculo pelo ChatGPT) prático, as informações batem com o que eu já tinha ouvido sobre. Ontem mesmo eu fiz o calculo de todas as meninas que estavam lá no salão e, agora, todas sabem as suas cores — contou a assistente administrativa.

Apesar da facilidade de obter o ano pessoal por meios que fogem da consulta tradicional, a numeróloga Dayane Oliveira alerta para o risco de obter dados errados ou imprecisos nas plataformas de inteligência artificial:

— É preciso refinar o prompt para que dê resultados personalizados, porque, na maioria das vezes, vai dar resultados generalistas que servem para qualquer pessoa. Como numeróloga, recomendo consultar um especialista em numerologia. O crescimento das buscas pelo chat causa o aumento de erros nas respostas. Isso é causado porque há mais de uma maneira de fazer o cálculo e você precisa saber qual delas quer que chat use. Na maioria das vezes, a pessoa não sabe.

Veja também