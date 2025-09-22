Seg, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RECONHECIMENTO

Na ONU, França anuncia reconhecimento oficial de Estado da Palestina

O movimento busca criar novo impulso para uma solução de dois Estados na região

Reportar Erro
Bandeiras palestinas hasteadas em uma torre em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, em 22 de setembro de 2025.Bandeiras palestinas hasteadas em uma torre em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, em 22 de setembro de 2025. - Foto: Zain Jaafar / AFP

Em intensificação da pressão sobre o governo de Israel pelos frequentes ataques à Faixa de Gaza, a França reconheceu nesta segunda-feira, 22, o Estado Palestino às margens de Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). No fim de semana, Portugal, Reino Unido, Austrália e Canadá também reconheceram formalmente a existência de um Estado da Palestina.

O movimento busca criar novo impulso para uma solução de dois Estados na região. A medida, porém, é contestada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que mantém apoio a Israel.

Enquanto parte da Europa avança, a Dinamarca adotou posição mais cautelosa. Segundo o Euractiv, o ministro das Relações Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, declarou que Copenhague só reconhecerá a Palestina caso sejam atendidas condições como a libertação de reféns israelenses, o desarmamento do Hamas e a exclusão do grupo de um futuro governo em Gaza.

Leia também

• Macron e o Estado da Palestina, um legado diplomático repleto de obstáculos

• Missão palestina em Londres hasteia bandeira após reconhecimento do Estado palestino

• Lula se reúne com líderes globais nos EUA; Palestina é principal tema

O tema segue em debate também no Japão. O ministro das Relações Exteriores, Takeshi Iwaya, afirmou que Tóquio não pretende reconhecer a Palestina nas reuniões da ONU deste mês, mas destacou que a questão "não é se, mas quando" isso ocorrerá, diante da pressão crescente da comunidade internacional e de setores domésticos, segundo a Reuters.

A Assembleia Geral da ONU, por sua vez, aprovou na semana passada uma resolução permitindo que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, participe do encontro por vídeo pré-gravado, após os EUA se recusarem a emitir vistos à delegação palestina. A medida recebeu 145 votos a favor e cinco contra, entre eles Estados Unidos e Israel.

*Com informações da Associated Press

Reportar Erro

Veja também

Newsletter