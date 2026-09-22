Na ONU, Guterres cobra de governantes responsabilidade por avanço de IA
O secretário-geral criticou também a guerra na Ucrânia e os bombardeios contra infraestrutura crítica em ambos os países
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou durante a Assembleia Geral que atualmente o poder vem do avanço da inteligência artificial e que os países que lideram a corrida por IA precisam compartilhar informações relacionadas a segurança.
"IA teve um impacto enorme na segurança global e no mercado de trabalho", diz ele. "Governantes precisam se responsabilizar pelo avanço da IA". Segundo ele, superpotências devem perceber que seu poder não é tão super.
Em seu discurso, Guterres recebeu aplausos após menção aos palestinos.
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O secretário-geral criticou também a guerra na Ucrânia e os bombardeios contra infraestrutura crítica em ambos os países. Ele comentou que a ONU foi fundada com base na realidade pós-Segunda Guerra Mundial e que essa realidade não condiz mais com o momento atual. "A África precisa de um assento no Conselho de Segurança", defendeu.
O secretário-geral também destacou a sua defesa das mudanças climáticas e pediu mais investimento em energia renovável. "Energia verde é o melhor caminho para segurança energética".