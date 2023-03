Em praias de Olinda e Jaboatão, banhistas respeitam orientações após incidentes com tubarões

A- A+

Na manhã deste sábado (11), a movimentação de banhistas na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, mais especificamente em frente à Igrejinha, onde aconteceram dois incidentes com tubarão na última semana, foi tranquila.



Alguns moradores, turistas e comerciantes que passavam no local respeitaram as orientações dos Bombeiros Civis, Militares e Guarda Municipal, e as sinalizações, que foram intensificadas nos últimos dias.



Em Olinda, na Praia de Del Chifre, onde aconteceu um incidente com tubarão no último dia 20 de fevereiro, houve movimentação intensa da população, mas com fiscalização sendo intensificada neste final de semana.

Essa ação da Prefeitura de Olinda, acontece depois da reunião realizada na última quinta-feira (9). O encontro, realizado pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), reuniu prefeitos das áreas costeiras da Região Metropolitana do Recife (RMR) e representantes dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Pesca e Agricultura. , justamente para inibir novos incidentes que, porventura, podem ocorrer.

Os populares que passavam na praia de Del Chifre, em Olinda, neste sábado (11), receberam orientações para não se banharem, e foram “vigiados” a todo momento pela Guarda Municipal e a Bombeiros Civis e Militares que estavam no local.

