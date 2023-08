A- A+

O novenário do mês de maio era todo rezado na casa de Joaninha, irmã de José Virginio, que acolhia todas das famílias da redondeza, com sobrenomes Virgínio, Magalhães, Lopes, Siqueira e outras, vindas de Irajaí e Riacho do Mel, para rezarem o terço, seguida da ladainha de Nossa Senhora.

Famílias compostas de mais de oito filhos, os quais eram sustentadas com o feijão, milho, arroz, batata, macaxeira e frutas plantados por pais como Zuca Blandino, casado com Anunciada, José Virginio Nunes, casado com Alzira Virgínio Nunes, Alexandre Lopes, pai de José Lopes, José Virginio Magalhães, Zuca Belo, casado com Zulmira, mãe de João Belo e irmã de Aparício Lopes, que tinham gado de corte e leiteiro, Ulisses, casado com Elvira. José Virginio tinha moagem de cana e o forno de carvão.

A alegria era uma constante por estas terras, denominada Canafistula, onde o calmo misturava-se com o brabo, o medroso escondia-se do valente, na ânsia de não ser acertado pela pontaria do mais ousado e destemido.

Como detinha melhor poder aquisitivo e muito conhecimento com pessoas influentes e políticos locais, José Virginio enxergava longe e pensava grande, foi quando percebeu que os filhos estavam em idade escolar, conseguiu que um grupo escolar fosse colocado nas suas terras e assim, professoras foram ministrar aulas aos seus filhos e aos filhos das famílias vizinhas, beneficiando desta forma toda uma geração de crianças que não tinham perspectivas de alargarem seus horizontes.

Com sua visão futurista e sem egoísmo, proporcionou a muitos uma possibilidade de mudança de vida, o que aconteceu gradativamente, à medida que estudavam e expandiam seus conhecimentos.

A primeira professora do grupo foi Evangelina Siqueira, seguida de Maria de Lourdes, sua sobrinha e posteriormente, a jovem professora Luzinete Amorim. Pelas mãos dessas mestras muitas personalidades foram moldadas, muito conteúdo ministrado. Conceitos de moral, ética e de respeito ao próximo foram lançados e assimilados na vida de cada uma dessas crianças que tiveram o privilégio de serem educadas por tão abnegadas mestras, além de serem vigiadas de perto nas tarefas escolares por mães extremosas, orgulhosas do progresso dos filhos.

*Advogada, do Pajeú das Flores

