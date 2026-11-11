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Conflito Na Rússia, drones atingem porto; outras regiões foram atacadas Tropas russas destruíram 146 centros de controles de drones das Forças Armadas da Ucrânia em uma operação que durou 24 horas

Trocas de ataques entre Rússia e Ucrânia se intensificaram nesta quarta-feira, 11. Segundo a Interfax, o governo local informou um incêndio no porto de Ust-Luga devido a colisão de um drone, após forças russas abaterem cerca 150 drones na região de Leningrado. Estações de energia da região foram desligadas de maneira emergencial e o aeroporto Pulkovo de São Petersburgo interrompeu temporariamente suas atividades.

Outras regiões da Rússia também sofreram ataques de drones nesta madrugada, de acordo com a agência, incluindo Kaluga e Rostov.

Em resposta, tropas russas destruíram 146 centros de controles de drones das Forças Armadas da Ucrânia em uma operação que durou 24 horas. A ofensiva de Moscou destruiu ainda vários sistemas robóticos terrestres, armazéns de suprimentos, antenas de comunicação - incluindo de estações Starlink - e drones de Kiev, de acordo com a Interfax.

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