SAÚDE

Na Suécia, farmácias testam "pausa para amigos" durante o horário de trabalho; entenda

Iniciativa de grande rede farmacêutica testa concessão de minutos semanais no horário de trabalho para convivência social, em resposta ao avanço da solidão no país

Imagem ilustrativa Imagem ilustrativa  - Foto: Pexels

É possível combater a solidão também dentro do expediente? Uma grande cadeia de farmácias da Suécia decidiu testar essa ideia ao conceder tempo de trabalho remunerado para que funcionários possam manter relações pessoais e criar novos laços sociais. A iniciativa surge em sintonia com um apelo do governo sueco para que empresas ajudem a enfrentar o isolamento, hoje tratado como um problema de saúde pública.

Batizado de Friendcare, o projeto-piloto foi lançado pelo grupo farmacêutico Apotek Hjärtat e envolve, por enquanto, 11 trabalhadores. Cada participante tem direito a 15 minutos por semana — ou uma hora por mês — dentro do horário laboral, destinados exclusivamente a telefonar para amigos, trocar mensagens, marcar encontros ou conviver presencialmente, segundo informações da BBC.

Um benefício voltado ao bem-estar emocional
Entre os participantes está Yasmine Lindberg, de 45 anos, funcionária de uma unidade da rede na cidade costeira de Kalmar, no sul do país. Separada e com filhos adolescentes que vivem com ela em semanas alternadas, Yasmine relata que o cansaço acumulado do trabalho a afastou progressivamente da vida social. O tempo reservado pelo programa passou a ser uma oportunidade concreta para retomar contatos e fortalecer vínculos.

 

Além do período liberado no expediente, cada trabalhador recebeu cerca de 85 euros para cobrir despesas associadas a encontros sociais, como cafés, refeições ou atividades culturais. Os participantes também tiveram acesso à formação online sobre como identificar sinais de isolamento e lidar com situações de solidão.

A diretora executiva da Apotek Hjärtat, Monica Magnusson, afirma que a iniciativa foi inspirada numa parceria anterior da empresa com a organização de saúde mental Mind. A experiência mostrou que conversas breves entre farmacêuticos e clientes podem reduzir a sensação de isolamento, o que levou a empresa a testar um efeito semelhante entre os próprios funcionários.

O nome Friendcare — ou vänvård, em sueco — faz referência a friskvård, benefício comum no país que permite às empresas oferecerem valores isentos de impostos para atividades físicas ou massagens. No novo modelo, o foco deixa o corpo e passa a ser a convivência social.

O projeto se insere num contexto de crescente atenção política ao tema. Em julho passado, a Agência de Saúde Pública da Suécia lançou a primeira estratégia nacional para reduzir a solidão, defendendo maior cooperação entre empresas, municípios e organizações da sociedade civil. O ministro da Saúde, Jakob Forssmed, já classificou o isolamento como um problema grave, associado a doenças cardíacas, AVCs e maior risco de morte prematura.

Dados citados pela BBC indicam que cerca de 14% dos suecos se sentem sozinhos durante parte ou todo o tempo, e um estudo oficial de 2024 mostrou que 8% dos adultos no país não têm sequer um amigo próximo. Especialistas apontam fatores como invernos longos, valorização do espaço pessoal, alto número de pessoas vivendo sozinhas e uso intensivo de dispositivos digitais.

Embora ainda não haja decisão sobre a ampliação do Friendcare, os primeiros questionários indicam aumento da satisfação com a vida entre os participantes. A experiência já despertou o interesse de outras empresas e passou a integrar uma rede nacional voltada à troca de práticas para reduzir a solidão involuntária.

