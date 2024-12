A- A+

SUÍÇA Na Suíça, investigação conclui que crise do CS refletiu má gestão e apoia compra pelo UBS De acordo com relatório, a solução escolhida pelas autoridades foi apropriada

A crise que levou o Credit Suisse ao colapso foi motivada por anos de má gestão e a solução escolhida pelas autoridades da Suíça, envolvendo a aquisição do banco pelo UBS, foi apropriada, de acordo com um relatório do Comitê Parlamentar de Investigação divulgado nesta sexta-feira, 20.

O documento sobre a gestão das autoridades no contexto da crise do CS avalia que a solução acalmou os mercados e evitou uma crise financeira e econômica. Na visão do comitê, a crise expôs certas fraquezas da regulamentação existente sobre as instituições "grandes demais para falir".

O relatório atesta que as autoridades tiveram, portanto, de trabalhar arduamente para implementar uma solução em poucos dias, com base nos preparativos feitos nos meses anteriores.

No contexto de mercados financeiros tensos e tendo em conta a extensão da perda de confiança no Credit Suisse, a opção da compra pelo UBS foi vista como a mais conveniente, bem como a menos arriscada e mais rentável para o governo e os contribuintes, a fim de enfrentar a crise de confiança, observou o comitê.

No entanto, a aquisição teve de ser acompanhada por medidas de apoio governamental, a fim de garantir a liquidez do Credit Suisse e criar as condições para uma aquisição bem sucedida. Para o comitê, a saída fortaleceu o sistema financeiro, garantiu a estabilidade do sistema financeiro internacional e, com isso, foram evitadas graves consequências para a economia suíça.

Ainda nesta sexta-feira, o Conselho Federal da Suíça informou que tomou conhecimento do relatório parlamentar, que inclui sugestões sobre como melhorar o kit de ferramentas de crise. O Conselho Federal examinará as medidas propostas e fará ajustes quando necessário.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Defesa Civil de Gaza reporta 10 mortos de uma mesma família em bombardeio israelense