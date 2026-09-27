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Suíça

Na Suíça, maior parte de eleitores deve votar contra proposta para que país seja neutro

Proposta visa proibir que o país alpino adira a medidas punitivas contra países hostis, exceto as sanções das Nações Unidas

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A proposta surgiu após a decisão da Suíça de aderir às sanções da União Europeia contra a Rússia,A proposta surgiu após a decisão da Suíça de aderir às sanções da União Europeia contra a Rússia, - Foto: Pixabay/Reprodução

Os suíços foram às urnas neste domingo, 27, para votar uma proposta destinada à aplicação estrita da neutralidade do país.

A proposta, que surgiu após a decisão da Suíça de aderir às sanções da União Europeia contra a Rússia, visa proibir que o país alpino adira a medidas punitivas contra países hostis, exceto as sanções das Nações Unidas.

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As primeiras projeções sugerem que os eleitores tendem rejeitar o plano
As projeções da emissora pública SRG, baseadas em parte em informações da empresa de pesquisa GFS Bern e nas primeiras contagens do governo, indicavam que mais de dois terços dos eleitores rejeitaram a ideia.

Um resultado oficial final virá neste domingo mais tarde.

As urnas fecharam ao meio-dia (horário do local). A maioria dos eleitores votou por correio.

Os defensores do plano, promovido pelo Partido Popular Suíço, que conta com membros com inclinações pró-Rússia, insistem que o governo se aproximou demais da União Europeia e da Otan, em particular pela guerra da Rússia na Ucrânia.

A Suíça não é membro de nenhuma aliança militar. No entanto, se a proposta fosse aprovada, impediria que o governo suíço cooperasse com qualquer aliança - como tem feito com a Otan durante três décadas, inclusive por meio de exercícios conjuntos - exceto em casos de ameaça. 

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