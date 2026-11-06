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Internacional Na Turquia, ex-ministra é presa em meio à escândalo de manipulação de fundos de investimento Seu marido foi libertado sob a condição de se apresentar regularmente à polícia, após uma segunda rodada de interrogatórios do casal

As autoridades turcas prenderam uma ex-ministra e ex-vice-presidente do partido governista do presidente Recep Tayyip Erdogan por seu suposto envolvimento em um escândalo de manipulação de preços de ações relacionado a vários fundos de investimento.

Fatma Betul Sayan Kaya renunciou ao cargo de vice-presidente do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), que governa o país, em setembro, pouco depois de surgirem acusações de que ela havia vendido ações avaliadas em dezenas de milhões de dólares pouco antes de os órgãos reguladores decidirem liquidar os fundos de investimento por suspeitas de manipulação.

Kaya, que ocupou o cargo de ministra da Família e dos Assuntos Sociais entre 2016 e 2018, foi detida na noite de quinta-feira, enquanto aguarda um possível julgamento por acusações de participação em organização criminosa e violação da Lei do Mercado de Capitais da Turquia, informou a agência estatal Anadolu.

Seu marido foi libertado sob a condição de se apresentar regularmente à polícia, após uma segunda rodada de interrogatórios do casal.

O principal partido de oposição da Turquia acusou Kaya de ter recebido 2,17 bilhões de liras (US$ 43 milhões) após supostamente investir 163 milhões de liras (US$ 3 milhões) em um dos fundos. O casal negou qualquer irregularidade, mas transferiu parte dos lucros para uma conta indicada pelos órgãos reguladores bancários, segundo informações da imprensa.

Mais de 430 pessoas estão sendo investigadas por suspeitas de manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas (insider trading), incluindo 112 que foram presas no âmbito do escândalo, afirmou nesta semana o ministro da Justiça, Akin Gurlek. Fonte: Associated Press.



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