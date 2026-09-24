Trump diz ter tido 'ótima reunião' com Xi Jinping na Casa Branca
Encontro na Casa Branca abordou temas como Taiwan, relações comerciais, tecnologia e negociações entre EUA e Irã, segundo Pequim
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (24) que teve uma "ótima reunião" com o presidente da China, Xi Jinping, após as conversas entre os dois líderes na Casa Branca. Trump não detalhou os resultados do encontro nem respondeu a outras perguntas da imprensa.
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Após a reunião, o republicano levou Xi para conhecer o helicóptero presidencial americano, chamado de "Marine One". Na volta da visita à aeronave, Trump retornou à Casa Branca sem fazer novos comentários.
Segundo a agência estatal Xinhua, durante a reunião com Trump, Xi pediu aos EUA prudência na questão de Taiwan e defendeu que Washington e Teerã retomem negociações para solucionar suas divergências.
Antes do encontro, Trump havia afirmado que as conversas abordariam segurança, tecnologia e "superinteligência", além das relações comerciais entre Washington e Pequim. O presidente americano também destacou a relação pessoal com Xi e disse que os dois países poderiam avançar ao se concentrarem em interesses comuns.