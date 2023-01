A- A+

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS Na véspera de atos terroristas, PF alertou que planejavam danificar os três poderes Cerca de 20 horas após o comunicado, enviado a Dino às 18h23, as primeiras pedras eram atiradas na sede do Legislativo

Um dia antes de a depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, a Polícia Federal já tinha conhecimento de que de simpatizantes de Jair Bolsonaro planejavam "atos antidemocráticos" e "ações hostis e danos" ao "Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal". As informações, colhidas pelo departamento de inteligência da PF, foram detalhadas ao ministro da Justiça, Flávio Dino, num ofício a que O Globo teve acesso.

O texto revela que os investigadores identificaram "indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem tomar o poder”. Cerca de 20 horas após o comunicado, enviado a Dino às 18h23, as primeiras pedras eram atiradas na sede do Legislativo, o primeiro alvo do grupo. O documento é assinado pelo diretor-geral da PF, delegado Andrei Passos.

O diretor-geral da PF informou ao ministro a chegada a Brasília de "dezenas de ônibus" de São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais e do próprio Distrito Federal. O documento deixa claro o potencial de risco da empreitada golpista ao mencionar que haveria homens "armados fazendo a segurança dos manifestantes". Parte do plano foi descoberto em mensagens trocadas pelos bolsonaristas em redes sociais e aplicativos de bate-papo monitorados pelos investigadores.

O comunicado antecipa exatamente o que ocorreria horas mais tarde, no seguinte trecho: "A maioria desses manifestantes encontra-se concentrada próximo ao Quartel General do Exército, e há informações de que teriam a intenção de se deslocar até a Esplanada dos Ministérios entre hoje (07/01/2023) e amanhã (08/01/2023) e lá prosseguir com os atos antidemocráticos".

Andrei Passos alertou Flávio Dino para a possibilidade de "recrudescimento dos atos e comprometimento da estabilidade na segurança pública do Distrito Federal". Escreveu ainda que parte dos participantes do movimento golpista citavam como motivação “impedir a instalação do comunismo no Brasil”.

O diretor-geral da corporação adianta que, horas antes, representantes da PF haviam participado de uma reunião com integrantes do governo do DF sobre o planejamento do esquema de segurança que seria implementado no dia seguinte. Parte dessas autoridades virou alvo de um inquérito aberto pelo STF para apurar suspeita de omissão, com objetivo de facilitar a ação dos golpistas.

Nessa investigação, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou as prisões do ex-secretário de Segurança Anderson Torres e do ex-comandante da Polícia Militar Coronel Fábio Augusto Vieira. O magistrado também determinou o afastamento do cargo do governador Ibaneis Rocha por 90 dias.

A atuação de Flávio Dino também foi criticada, embora a grande parte do esquema de segurança fosse de atribuição do governo local. A Força Nacional de Segurança, que está sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, mobilizou apenas 140 homens para conter os ataques, de um efetivo de 500 agentes.

ABIN

Conforme mostrou O Globo, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) alertou as forças de segurança do Distrito Federal de que o grupo que estava a caminho de Brasília com o objetivo de depredar o patrimônio público e promover atos violentos nas sedes dos Três Poderes. Os alertas da Abin, feitos também na véspera dos ataques, foram intensificados na manhã de 8 de janeiro, dia da invasão.

