VEREADOR PRESO Na véspera de ser preso, vereador fez discurso criticando ligações de políticos com o CV Salvino Oliveira teria articulado benefícios à facção criminosa, segundo a Polícia Civil

Um dia antes de ser preso por suspeita de negociar com o Comando Vermelho autorização para realizar campanha na comunidade da Gardênia Azul, o vereador Salvino Oliveira (PSD) fez um discurso na Câmara Municipal do Rio.

Na ocasião, o parlamentar disse que "quem estiver errado, envolvido com escândalo, que pague", num discurso que ironizou o envolvimento de figuras públicas com facções criminosas, além de citar escândalos do INSS e do Banco Master.

"É muito engraçado os vereadores que me antecederam falando como se a prefeitura estivesse envolvida com o crime organizado, quando claramente, e é um fato objetivo, não era achar ou não achar, claramente foram presos os secretários e ex-secretários do Governo do Estado envolvidos com o Comando Vermelho, envolvidos com organizações criminosas", afirmou Salvino no microfone da Câmara, em vídeo compartilhado em sua conta no Instagram com a legenda "Os fatos não mentem".

O discurso do vereador, que foi secretário da Juventude da cidade do Rio (entre 2021 e 2024), destacou ainda que parlamentares estão "envolvidos até o pescoço" com facções criminosas.

"Sem contar os secretários e ex-secretários, nós temos também os deputados do PL, os deputados da extrema-direita, que estão envolvidos até o pescoço com essa situação. Pelo amor de Deus, foi um secretário do governador Cláudio Castro quem deixou o Abelha sair pela porta da frente do presídio, e a gente não vai esquecer isso aqui, não", afirmou o vereador, em referência ao ex-secretário estadual de Administração Penitenciária Raphael Montenegro, preso em 2021.

Na ocasião citada, as investigações apontaram que a cúpula da pasta estadual negociou acordos “em troca de influência sobre os locais de domínio destes traficantes e outras vantagens ilícitas”. Entre eles, a soltura irregular de Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, considerado “criminoso de altíssima periculosidade”, em julho de 2021.

Nesta quarta-feira, na chegada à Cidade da Polícia, já preso, Salvino Oliveira disse que entrou "na política para mudar a vida das pessoas", mas que acabou "vítima de uma briga política" que não é sua, conforme afirmou à TV Globo. Questionado sobre ligação com Edgard Alves Andrade (o Doca) e sobre a responsabilidade na instalação de quiosques na Gardênia Azul, o parlamentar negou.

De acordo com a polícia, o parlamentar teria articulado benefícios ao grupo criminoso, apresentados publicamente como ações voltadas à população local. Um dos exemplos investigados, afirma a polícia, envolve a instalação recente de quiosques na região. A apuração indica que parte dos beneficiários teria sido determinada diretamente por integrantes da facção, sem processo público transparente.

Segundo a Polícia Civil, a suposta ligação de Salvino com Doca foi identificada na investigação sobre tentativas de interferência política em áreas dominadas pelo tráfico, com o objetivo de transformar esses territórios em bases eleitorais.

Em nota, o gabinete de Salvino Oliveira afirmou que até o momento não recebeu qualquer informação oficial sobre o ocorrido. "A assessoria jurídica já foi acionada e aguardamos esclarecimentos das autoridades competentes para compreender os fatos", afirma o texto.

