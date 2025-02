Na volta às aulas, Recife inaugura Creche Escola e primeiro Complexo Educacional da cidade

A- A+

Na volta às aulas da rede municipal do Recife, nesta sexta-feira (7), foi feita a inauguração de uma Creche Escola no bairro da Mangabeira, Zona Norte da capital. A unidade compõe agora o primeiro Complexo Educacional da cidade, que agora oferece vagas desde o berçário, passando por toda a educação infantil, até Ensino Fundamental completo, do 1° ao 9° ano.

A Creche Escola foi construída ao lado da Escola Municipal de Tempo Integral da Mangabeira, inaugurada em 2022. O novo Complexo tem agora espaço para atender 970 estudantes, tudo na modalidade de tempo integral. A área total é de 6 mil metros quadrados, com investimento de R$ 16 milhões.

Para o prefeito do Recife, João Campos, a inauguração vem para colocar a cidade como um "celeiro educacional". O Complexo é o primeiro de cinco prometidos na cidade. O próximo será na Zona Sul da capital, ainda sem data informada.





"Hoje é um dia importante para a educação do Recife. Os alunos vão poder estar aqui das 7h às 17h, com alimentação garantida, uma boa sala de aula, professores, programas educacionais para fazer do Recife um verdadeiro celeiro da boa prática educacional. Não adianta falar sobre educação, temos que fazer. E esse Complexo é um exemplo de ação", disse o prefeito.





Prefeito João Campos inaugura creche escola da Mangabeira. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Estrutura do Complexo

A Creche Escola terá capacidade de acolher cerca de 270 crianças, contemplando desde o berçário ao grupo V. A estrutura está distribuída em 12 salas de aula, sendo dois berçários; recepção; pátio coberto; secretaria; direção e almoxarifado; coordenação; sala de professores; fraldário; lactário; biblioteca e brinquedoteca; sala de recursos multifuncionais; depósitos; bateria de banheiros para estudantes e profissionais, incluindo os de acessibilidade; refeitório; cozinha e despensa; lavanderia; terraço e parquinho infantil.

Ao concluir a pré-escola, o estudante seguirá diretamente a trajetória educacional na Escola Municipal de Tempo Integral da Mangabeira, que acolhe turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.





Prefeito João Campos inaugura creche escola da Mangabeira. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"A criança tem a oportunidade de entrar no berçário, aos seis meses de idade, e pode ficar na mesma unidade até o 9° ano, já com seus 13 ou 14 anos. Tudo em tempo integral. Com muita alegria inauguramos essa Creche, uma das mais bonitas e completas da nossa cidade, como também o Complexo, que vai ser o primeiro de cinco para compor a nossa rede educacional", afirmou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

A estrutura da escola conta com uma área verde de mais de 1.400 metros quadrados; 20 salas de aula; biblioteca; sala de recursos para a educação especial; laboratório de ciências; espaço maker; espaço de robótica e programação; coordenação pedagógica; sala de música e artes; área administrativa; serviços; refeitório; solários; e quadra poliesportiva coberta com vestiários, banheiros, palco e camarim. Tudo é distribuído em um prédio com dois pavimentos.

Volta às aulas

A inauguração marca o início do ano letivo 2025 para cerca de 106 mil estudantes da rede municipal do Recife. As atividades presenciais deveriam ter retornado na quarta-feira (5), mas precisaram ser suspensas por conta das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR).

Uma dessas estudantes é Maisa Beatriz Farias, de 15 anos. Ela cursa o 9° ano da Escola Municipal de Tempo Integral da Mangabeira e está ansiosa pelo novo ano letivo.

"Vai ser um pouco desafiador para nós, que estamos nos últimos anos do Ensino Fundamental. Vai ser uma rotina pesada de estudos. O novo Complexo é muito importante para a comunidade aqui da Mangabeira, para nós, estudantes", afirmou.

Além no Recife, as aulas foram suspensas em outros municípios da Região Metropolitana. Foi o caso de Olinda, que, em comunicado, informou que as aulas só voltarão na próxima segunda (10), em todas as unidades de ensino da cidade.

Veja também