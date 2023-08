A- A+

AÇÃO Na Zona da Mata Norte de PE, projeto social oferece aulas de hidroginástica para pessoas idosas Projeto conta com o apoio da Prefeitura de Lagoa de Itaenga, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e da empresa Nubank

Um grupo de 100 pessoas idosas do município de Lagoa de Itaenga, localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, está tendo oportunidade de participar de aulas gratuitas de hidroginástica para melhoria da saúde e do condicionamento físico. A iniciativa é realizada pela Associação Conexão Social (ACS), por meio do projeto Conecta Vidas.

As atividades de hidroginástica são realizadas nas segundas, quartas e sextas, com turmas entre 7h e 17h, no Espaço Hidroginástica e Natação Recanto São Miguel, no bairro Saudade.

“A importância da hidroginástica na vida da pessoa idosa é muito significativa porque traz uma gama de benefícios para a saúde de maneira integral, movimentando o corpo, combatendo o sedentarismo, e garantindo mais independência para todos”, ressaltou o educador físico Janailton Batista.

O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Lagoa de Itaenga, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e da empresa Nubank. “Essa é uma oportunidade de melhorar minha qualidade de vida e das dores nas articulações que eu tinha, além disso, temos a alegria de fazer novos amigos e movimentar nossa vida”, destacou Severina Maria da Silva, de 76 anos.

A Associação Conexão Social (ACS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que foi fundada 2005. A organização possui o objetivo de mobilizar a população em busca da garantia dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social. A entidade atende em seus projetos crianças, adolescentes, jovens, mulheres e pessoas idosas.

