A- A+

CARNAVAL 2026 Nação Zumbi, Alok e Seu Jorge: confira a programação do Marco Zero nesta segunda (16) Programação conta com grandes nomes da música local e de outros estados

Já chegou a segunda-feira (16), mas o Carnaval do Recife ainda está longe de acabar. Um dia antes do fim da programação, o público tem grandes atrações no Marco Zero, Bairro do Recife, principal polo da cidade, com grandes nomes da cultura local e do restante do Brasil.

A festa começa, mais uma vez, com Encontro de Blocos do Recife Matriz de Cultura Popular. As apresentações começam a partir das 16h, em uma celebração da cultura pernambucana.

Já às 20h, o Carnaval vai se encontrar com o São João: Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério comandam a festa.

Logo depois, às 21h30, uma das atrações mais tradicionais do Carnaval recifense chega ao palco. Se trata da banda Nação Zumbi, ícone do manguebeat pernambucano. Participa do show ainda o grupo Devotos, também nascido na capital do estado.

Às 23h15, Seu Jorge dá continuidade à programação com seus maiores sucessos, até o encerramento, com Alok, à 1h.

Confira, abaixo, a programação do Carnaval do Recife:

SEGUNDA-FEIRA (16)

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos: Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Flabelo Encantado, Bloco das Ilusões, Confete e Serpentina, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Bloco Eu Quero Mais, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.

19h30 - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

21h - Alok

22h50 - Seu Jorge

0h30 - Nação Zumbi com participação de Devotos

TERÇA-FEIRA (17)

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)

19h - Nena Queiroga

20h30 - Geraldo Azevedo

22h - Elba Ramalho

0h - Alceu Valença

2h - Spok e Orquestrão

Veja também