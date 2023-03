Canal Aurora promove campanha de doação de cabelos para meninas do Naac

A- A+

O canal Aurora (@comaurora_) está promovendo uma ação de doações de cabelos para a produção de perucas para meninas do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc), no Recife.

Os fios doados devem ter a partir de 10 centímetros de comprimento e podem ser entregues no salão de beleza DO Wellness & Beauty, na Jaqueira, ou diretamente na sede do Nacc Recife, na Rua do Futuro, número 855.

Isabela Pontes, idealizadora da campanha, enalteceu a presença da autoestima no processo. “Nós queremos emanar, não só a cultura da mulher desde pequena saber a importância de ter amor próprio, como também termos sempre em mente a empatia e solidariedade como norte e facilitador da vida de outras mulheres. É uma forma de educar nossas garotas a terem sororidade e autoconfiança. Tudo isso vai refletir na saúde e relação de todas nós”, disse Isabela Pontes.

Ela ainda revelou que em breve espera poder contar com a parceria de outros espaços de beleza na ação. “Essa ação é o nosso primeiro degrau. Em breve, vamos levar essas bandeiras materializadas nessa ação também para outros salões, inclusive em outros estados”, disse.

O horário de funcionamento do salão de beleza para recebimento das doações é: nas segundas, das 14h às 19h; e de terça a sábado, das 9h às 19h.

Veja também

