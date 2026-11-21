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ESTADOS UNIDOS Nacionalistas cristãos dos EUA querem destronar MAGA após derrota de republicanos nas midterms A avaliação ganhou força no encontro Christ is King: America After Trump, realizado em Irving, no Texa

Os nacionalistas cristãos dos Estados Unidos enxergam as derrotas do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato como chance de substituir o movimento Make America Great Again (MAGA), do presidente do país, Donald Trump, por uma agenda teocrática e ultraconservadora.

A avaliação ganhou força no encontro Christ is King: America After Trump (Cristo é rei: América depois de Trump, em tradução livre), realizado em Irving, no Texas. Organizado pelo pastor e podcaster Joel Webbon, o evento reuniu mais de mil pessoas durante três dias. O convidado-surpresa foi Nick Fuentes, declarado nacionalista branco, para quem o resultado do pleito destronou Trump como líder do Partido Republicano. A Casa Branca não comentou.

Webbon defende um país governado pela "Lei de Deus", com sociedade patriarcal e supremacia cristã branca. Em seu projeto, o Credo dos Apóstolos se tornaria preâmbulo da Constituição, cerca de 50 milhões de pessoas seriam deportadas, casamento interracial seria visto como "anormal" e judeus, muçulmanos, hindus e mulheres perderiam o direito de votar ou ocupar cargos públicos.

Ele divide o plano em quatro fases: 1) rachar a base republicana (feito nas midterms); 2) ampliar estrutura política - angariar doadores, voluntários e candidatos; 3) vencer eleições, idealmente a Presidência; 4) colocar aliados em postos-chave do Estado.

O desapontamento com Trump foi tema recorrente. Muitos participantes disseram ter acreditado que o presidente "desmontaria o deep state", mas agora o veem como parte do problema. Apesar disso, Trump mantém vínculos com figuras como Fuentes, com quem jantou em Mar-a-Lago; o republicano também indicou Pete Hegseth, ligado a pastores nacionalistas, para a Defesa.

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