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NAÇÕES UNIDAS Nações aceitam dialogar sobre uso de robôs com IA para matar, mas sem compromisso de contê-los negociações apoiadas pela ONU em Genebra resultaram em um acordo suavizado para estender as discussões por mais dois anos

Esforços para estabelecer regras rígidas sobre robôs e drones movidos por inteligência artificial usados para matar fracassaram neste sábado, 21, quando negociações apoiadas pela ONU em Genebra resultaram em um acordo suavizado para estender as discussões por mais dois anos.

Dezenas de países encerraram a conferência da ONU sobre armas, que durou uma semana, concordando em "elaborar" um possível acordo sobre esses sistemas de armas autônomas letais até 2028. Mas não se comprometeram com regras vinculantes defendidas pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, por muitos países e por ativistas.

Antes da reunião, sete países propuseram iniciar negociações sobre um conjunto de regras que poderia impedir ou limitar a capacidade de máquinas matarem sem controle humano ou responsabilização. Esse esforço não avançou.

As conversas desta semana se concentraram na Convenção sobre Certas Armas Convencionais, ratificada por 128 países, onde as decisões são tomadas por consenso. Isso significa que qualquer país sozinho pode impedir um acordo - e que qualquer entendimento tende a se basear no menor denominador comum.

A alta representante da ONU para assuntos de desarmamento, Izumi Nakamitsu, elogiou um "avanço significativo", mas reconheceu um cenário de "copo meio cheio ou meio vazio", citando a expectativa de Guterres por um acordo juridicamente vinculante ainda neste ano.

A campanha Stop Killer Robots lamentou um "mandato diluído", e a fundadora do grupo de advocacy em direito internacional Lex International, Beatrice Fihn, disse que a decisão equivale a "empurrar o problema com a barriga por mais dois anos".

"A tecnologia está avançando mais rápido do que a diplomacia", disse o embaixador do Brasil, Frederico Meyer, que se juntou a Áustria, Bélgica, Irlanda, México, Nova Zelândia e Panamá na proposta dessas negociações. "Diplomatas são muito lentos."

Após anos de discussões sobre o tema, grupos de advocacy criticaram o obstrucionismo, em grande medida da Rússia, que, assim como outros países líderes no desenvolvimento de armas com IA, como os Estados Unidos, quer ter mais liberdade para desenvolver essas armas de alta tecnologia.

Guterres, que deixa o cargo no fim do ano, estabeleceu 2026 como prazo para lançar negociações visando a um acordo sobre sistemas de armas autônomas. O papa Leão XIV e muitos grupos de advocacy e humanitários têm enquadrado o tema como um debate existencial, pedindo ação rápida para conter as armas de IA antes que se tornem comuns demais e difíceis de regular.

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