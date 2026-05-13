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HANTAVÍRUS Nada indica que a cepa Andes do hantavírus tenha sofrido mutação, avalia agência sanitária da UE Morte de três passageiros durante um cruzeiro que ligava a Argentina a Cabo Verde gera preocupação internacional

A agência sanitária da União Europeia, o ECDC, avaliou nesta quarta-feira (13) que nenhum elemento sugere que a cepa Andes do hantavírus tenha sofrido mutação após o surto mortal ocorrido a bordo de um cruzeiro.

A morte de três passageiros durante um cruzeiro que ligava a Argentina a Cabo Verde gera preocupação internacional.

Outros sete passageiros testaram positivo para o vírus, entre eles uma francesa em estado crítico, enquanto um oitavo caso é considerado "provável", segundo levantamento da AFP.

Todos os passageiros foram evacuados e atualmente estão em quarentena.

"As investigações preliminares baseadas no sequenciamento completo do genoma de que dispomos sugerem que não há nenhuma indicação de que este vírus se comporte de maneira diferente do vírus conhecido que circula em certas regiões do mundo", declarou aos jornalistas Andreas Hoefer, do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), sediado em Estocolmo.

"Todas as sequências obtidas até agora são praticamente idênticas, o que significa que provavelmente houve apenas um único caso de transmissão de um animal infectado para um humano", acrescentou Hoefer, microbiologista e epidemiologista molecular.

A doença costuma ser transmitida por roedores infectados, principalmente por meio da urina, das fezes e da saliva.

Testes de laboratório realizados na África do Sul e na Suíça confirmaram que se tratava da cepa Andes, a única cepa conhecida de hantavírus capaz de ser transmitida entre humanos.

Não existe vacina nem tratamento específico contra o hantavírus.

As diretrizes do ECDC e da Organização Mundial da Saúde preveem quarentena de 42 dias e monitoramento constante de contatos de alto risco, já que o período de incubação pode durar seis semanas.

"Devido ao longo período de incubação, ainda é possível que apareçam mais casos entre os passageiros que atualmente estão em quarentena", declarou Pamela Rendi Wagner, diretora do ECDC. "Isso não pode ser descartado."

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