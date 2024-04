A- A+

ceará Nadador atacado por água-viva no CE: de tosse a falta de ar, veja os sintomas mais perigosos A dor intensa no local da picada pode durar de e 30 minutos a 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde

Um nadador Ricardo Duarte, de 67 anos, sofreu um ataque de água-viva na última terça-feira (26), na Praia de Iracema, em Fortaleza. Dentre os sintomas relatados pelo corretor de imóveis, estavam dor no braço, tosse, falta de ar, vermelhidão e tremedeiras.

"Passou uns minutos e comecei a tossir, tossir muito. Não parava de tossir, não parava de tossir. E comecei a perder a respiração e saiu secreção as dores intensas no braço aumentaram. Nunca tinha sentido algo na vida desse jeito. Muitas tonturas e já estava sem fala", Duarte relata em entrevista ao g1.

A picada de uma água-viva consiste em um envenenamento da pele causado pelas toxinas presentes no animal marinho, que resulta em uma erupção cutânea. Além de coçar, o local fica com bolhas cheias de pus.

De acordo como o Ministério da Saúde, o contato com tentáculos de cnidários podem causar ardência e dor intensa no local, que podem durar de 30 minutos a 24 horas. A lista de sintomas causados pelo ferimento podem incluir fraqueza, enjoos, dor de cabeça, congestão dos olhos e do nariz, sudorese abundante e dor torácica, que pode ser agravada ao respirar.

Tratamentos indicados

É recomendado que a pessoa picada seja retirada do mar e seja feita uma limpeza imediata do ferimento com água do mar, para eliminar qualquer veneno da pele. Em seguida, quaisquer pedaços de tentáculos devem ser removidos com uma pinça ou com os dedos protegidos por luvas.

Outra recomendação é a aplicação após a higienização de protetor solar na área afetada. Por outro lado, nunca se deve jogar água doce, xixi, passar sabonete ou álcool, pois fixará o veneno.

O tipo de limpeza também varia com o tipo de picada:

Para queimaduras por água-viva em águas não tropicais, pode ser utilizada apenas a água do mar para limpar.

Para queimaduras por água-viva em águas tropicais, pode-se usar vinagre seguido de água do mar para limpar.

