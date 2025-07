A- A+

ESTADOS UNIDOS Nadador da Guarda Costeira dos EUA é aclamado como "herói americano" por resgate de pessoas no Texas Scott Ruskan, de 26 anos, foi enaltecido por secretária de Segurança Nacional por sua atuação no acampamento de verão para meninas atingido diretamente por tromba d'água

Em meio à tragédia provocada pelas enchentes que varrem o Texas desde o fim da semana passada, um nadador da Guarda Costeira dos EUA está sendo aclamado como herói por autoridades do país. Scott Ruskan, de 26 anos, participou de 165 resgates em meio às operações no estado do sul dos EUA — onde missões em busca de sobreviventes continuam nesta segunda-feira, com a contagem de mortos em 81 até o momento.

A secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, classificou Ruskan como um "herói americano" no domingo, em uma publicação nas redes sociais, detalhando sua participação direta nos resgates. De acordo com a secretária, essa foi a primeira operação do suboficial.

"O nadador de resgate e suboficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Scott Ruskan, salvou diretamente 165 vítimas nas devastadoras enchentes no centro do Texas. Esta foi a primeira missão de resgate de sua carreira e ele era o único coordenador de triagem no local. Scott Ruskin é um herói americano. Sua coragem altruísta personifica o espírito e a missão da Guarda Costeira", escreveu Noem.

Criado em Nova Jersey, Ruskan se alistou na Guarda Costeira em 2021. De acordo com uma matéria do jornal New York Post, ele estava destacado no Texas desde novembro, após concluir treinamento específico em resgate com auxílio aéreo. Autoridades locais pediram auxílio ao órgão federal em meio à situação de calamidade no dia 4 de julho, uma vez que as estradas estavam intransitáveis, e a forma de se chegar aos locais mais críticos seria por ar.

A equipe foi destacada para a região de Camp Mystic, um acampamento de verão para meninas às margens do rio Guadalupe diretamente atingido por uma tromba d'água. Ao chegar no local e constatar que estava inacessível inclusive por barco, em razão da correnteza, a equipe decidiu deixar Ruskan em solo para fazer uma triagem e os primeiros atendimentos até o resgate.

Em um depoimento ao Post, ele afirmou que o principal trabalho era fazer a triagem das pessoas no local, a maioria crianças, muitas delas com ferimentos ou aos prantos por causa do trauma. Ele disse que uma das situações mais difíceis foi ter que lidar com pessoas adultas, que chegaram chorando e pedindo ajuda para encontrar entes queridos.

Na linha de frente, Ruskan liderou o resgate de 165 pessoas que estavam no local.

— Tiramos a maioria das pessoas de Camp Mystic, o que é incrível. Sinto que fizemos muitas coisas boas naquele dia, mas, obviamente, ainda é muito triste — disse o nadador de resgate ao Post. — Ainda há muitas pessoas desaparecidas, então a missão ainda não acabou. Não acabou para nós.

Serviços de emergência, voluntários e familiares têm lutado contra todas as esperanças para encontrar sinais de vida, navegando por campos de escombros com helicópteros, drones, barcos, carrinhos de golfe e cavalos. Eles estão procurando por pelo menos 41 pessoas que ainda estão desaparecidas, incluindo 10 meninas de um acampamento de verão à beira do rio.

Histórias angustiantes surgiram em toda a região montanhosa, incluindo relatos de resgates e reencontros, bem como aqueles que terminaram em tragédia. No Condado de Kerr, a área mais atingida, o Camp Mystic, um acampamento de verão cristão só para meninas, foi um polo de perdas. Campistas de apenas 8 anos, um monitor do acampamento e o diretor do acampamento estavam entre os mortos.

Equipes de resgate enfrentaram a possibilidade de mais chuvas fortes e inundações, com grande parte do centro do Texas, incluindo a região de Hill Country, sob alerta de inundação na manhã de segunda-feira. Meteorologistas alertaram que tempestades dispersas em áreas já encharcadas poderiam levar a mais inundações repentinas. (Com NYT)

