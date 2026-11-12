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saúde NAION: o que é a doença associada a medicamentos como Ozempic que pode causar perda súbita da visão Um dos principais sinais de alerta da condição é a perda súbita e indolor da visão em um dos olhos

No início da semana, a FDA, agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, determinou que fabricantes de medicamentos da classe de inibidores do GLP-1, como Ozempic, Mounjaro e Wegovy, incluam na bula um alerta sobre o possível aumento do risco de uma doença ocular rara entre usuários desses fármacos.

A condição, chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NAION), pode causar perda súbita e indolor da visão em um olho e, em alguns casos, deficiência visual permanente.

O que é NAION?

A neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, mais conhecida pela sigla em inglês NAION, ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo para o nervo óptico. Esse nervo transporta informações visuais do olho para o cérebro.

Quando seu suprimento sanguíneo é interrompido, o nervo pode ser danificado, afetando a capacidade de enxergar da pessoa.

A condição geralmente causa perda súbita e indolor da visão em um dos olhos, que pode ser parcial ou grave e temporária ou permanente. Segundo a FDA, a causa subjacente da doença "não é completamente compreendida".

Quais são os sintomas da NAION?

Um dos principais sinais de alerta da condição é a perda súbita e indolor da visão em um dos olhos. Algumas pessoas podem notar a mudança apenas ao acordar. Outros sintomas listados pela FDA incluem:

Visão turva ou embaçada;

Pontos cegos ou partes ausentes do campo visual;

Distorção de cores;

Redução da nitidez da visão central;

Visão de túnel.

A agência aconselhou os pacientes a contatarem imediatamente seu profissional de saúde caso apresentem algum desses sintomas.

Qual é a relação entre canetas emagrecedoras e NAION?

A FDA analisou 126 ensaios clínicos randomizados, envolvendo 134.253 participantes. Foram identificados 15 casos prováveis de NAION, sendo dez entre usuários de GLP-1 e cinco no grupo placebo.

Em linhas gerais, a incidência da condição foi de 6,4 casos por 100 mil pessoas-ano entre usuários desses medicamentos, contra 3,8 entre as pessoas do grupo controle.

Como a diferença é pequena e baseada em poucos casos (cerca de 2,6 a mais por 100 mil pessoas por ano), a FDA fala em risco potencial, e não comprovado, do uso desses medicamentos e a doença.

Por isso, a inclusão no risco na bula serve como um alerta para profissionais de saúde e pacientes sobre a necessidade de estar atento a quaisquer sintomas que indiquem problemas de visão durante o uso desses medicamentos.

Quais são os outros fatores de risco para NAION?

De acordo com a FDA, os fatores de risco incluem:

Diabetes;

Pressão alta;

Tabagismo;

Apneia do sono;

Anemia;

Doença renal.

Pessoas que tiveram NAION em um olho enfrentam um risco maior de desenvolver a doença no outro olho. A FDA observou que esses fatores de risco frequentemente se sobrepõem a condições comuns em pessoas que tomam medicamentos GLP-1, o que pode dificultar a determinação de se o próprio medicamento contribuiu para um caso específico.

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