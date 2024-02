A- A+

BRASIL Namorada e sogra de advogado executado em frente à sede da OAB, fazem reconhecimento do corpo no IML Companheira da vítima estava acompanha da mãe, chorando muito e sendo consolada

A namorada do advogado Rodrigo Marinho Crespo, executado a tiros enquanto fazia um lanche em frente à sede da Ordem dos Advogadas do Brasil (OAB), no Centro do Rio, chegou por volta das 8h ao Instituto Médico-Legal (IML) para fazer o reconhecimento do corpo.

A companheira da vítima estava acompanhada da mãe dela. Abalada, a mulher segurava um lenço para secar as lágrimas, enquanto era amparada pela sogra do advogado. Outras três pessoas da família, uma mulher e dois homens, chegaram por volta das 10h40 e foram conduzidas por agentes a uma sala reservada do IML.

Outros dois policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também chegaram no mesmo momento a unidade. A perícia quer entender, das mais de dez cápsulas recolhidas da cena do crime, quantas acertaram o corpo do advogado. Segundo a perícia, pelo menos 18 disparos de pistola 9 milímetros teriam sido efetuados.





Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado por um homem usando uma touca ninja, que saiu de um carro e chamou a vítima pelo nome. O crime aconteceu na Avenida Marechal Câmara.

A vítima era sócia do escritório Marinho e Lima Advogados. O escritório, que fica na mesma rua, no número 160, é especializado em Direito Civil Empresarial com ênfase em Contratos e Direito Processual Civil. Rodrigo estava na calçada quando foi atingido. O crime aconteceu por volta das 17h.

