Namorado de influencer de Petrolina morre vítima de intoxicação por metanol
Ele estava internado na Bahia, mas consumiu a bebida adulterada em Pernambuco
Fridman Gustavo Amorim Brito, de 22 anos, morreu vítima de intoxicação por metanol. Namorado da influencer petrolinense Yasmin Ângela, de 26 anos, Fridman ingeriu a bebida adulterada em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.
Os dois consumiram a bebida entre os dias 10 e 12 de novembro e Yasmin morreu poucas horas depois, durante a madrugada, ainda na própria residência.
Fridman passou 29 dias internado em Juazeiro, na Bahia, cidade onde residia, mas infelizmente não resistiu à intoxicação.
Uma amiga do casal, que também consumiu a bebida e também precisou ficar internada para receber o antídoto, recebeu alta.
O casal ingeriu um uísque adulterado que foi comprado em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco.
A Polícia Civil de Petrolina confirmou que o lote marcado na garrafa do uísque não existia, ou seja, a bebida era adulterada.
"Seu companheiro e uma mulher, membro da mesma família, também apresentaram um quadro clínico grave após ingerirem a mesma bebida alcoólica. As informações iniciais prestadas pela tia da vítima, apontam que o grupo estava reunido desde o dia 10, consumindo uísque trazido de São Bento do Una, totalizando três litros da mesma bebida", informou o delegado Dark Blacke, de Petrolina, quando foi notificada a morte de Yasmin.
Metanol em Pernambuco
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgou o boletim de intoxicação por metanol no Estado. Fora o caso confirmado de Fridman, uma mulher residente em Caruaru está com o caso de intoxicação por metanol em investigação. Ela já recebeu alta médica. Ao todo, Pernambuco tem 120 notificações, sendo 115 de Pernambuco e 5 de outros estados (2 em São Paulo, 1 na Paraíba, 1 em Alagoas e 1 na Bahia).
Resumo dos casos em Pernambuco:
Total de notificações: 115
Casos descartados: 94
Casos confirmados: 8
Situação dos pacientes em Pernambuco:
14 internados (7 descartados)
63 altas (3 confirmados e 57 descartados)
23 óbitos (5 confirmados e 14 descartados)
16 evasões hospitalares (16 descartados)